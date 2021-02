Spieler investieren Millionen US-Dollar in MMORPG, kriegen nun … ein Strategiespiel

Es gibt neue Infos zum MMORPG Chronicles of Elyria (CoE). Das Entwicklerstudio kündigte an, ein Strategiespiel zu entwickeln, das sich an diejenigen richten soll, die den Siedlungs-Part bevorzugen. Fans zeigen sich wenig begeistert.

Wie steht es um Chronicles of Elyria? Das MMORPG sammelte 2016 über 1,3 Millionen US-Dollar über Kickstarter ein. Über weitere Aktionen und Verkäufe, beispielsweise von Ingame-Adventskalendern, stieg die Finanzierungssumme auf fast 8 Millionen Dollar an.

Dann folgte der große Knall. Am 25. März 2020 teilte der CEO der Soulbound Studios die Einstellung des MMORPGs mit. Alle Mitarbeiter wurden entlassen.

Dies zog eine Klage der Spieler nach sich, der eine Entschuldigung des Studios folgte. Laut dem Gründer der Soulbound Studios, Jeromy „Caspian“ Walsh, gehe die Entwicklung von CoE weiter, wenn auch langsamer. Das MMORPG soll definitiv erscheinen.

Statt eines MMORPGs kommt jetzt erst ein Strategiespiel

Was kündigte das Studio jetzt an? In einem neuen Video-Update gab „Caspian“ bekannt, dass sich derzeit ein weiteres Spiel in Arbeit befinde. Kingdoms of Elyria (KoE) ist ein Strategiespiel, in dem ihr eine Siedlung aufbaut und verwaltet.

Studio-Gründer Jeromy „Caspian" Walsh kündigt im Video Kingdoms of Elyria an.

Warum kommt jetzt ein Strategiespiel? Dieser Aufbau-Part war schon immer Teil des Gesamtkonzepts von Chronicles of Elyria. Jeromy Walsh erklärt:

Chronicles of Elyria wurde von Anfang an so konzipiert, dass die Spieler je nach ihren Interessen unterschiedliche Erfahrungen machen können. Während jeder, der spielt, sein Leben in einer Siedlung beginnt, werden viele von euch später ihre eigene gründen. Für diejenigen, die das tun, verschmilzt CoE nahtlos ein MMORPG mit einer Kolonie- oder Siedlungssimulation. Jeromy Walsh, Gründer der Soulbound Studios

Diese Siedlungssimulation wird nun als eigenständiges Spiel veröffentlicht und jeder Backer der Kickstarter-Kampagne mit mindestens Elyrian-Level bekommt das Spiel kostenlos. KoE soll aber auch verkauft werden, wobei die Einnahmen dann in die Entwicklung des MMORPGs fließen.

Kingdoms of Elyria erscheint in vier Phasen, von denen die erste gegen Ende 2021 beginnt.

Wie geht es mit CoE weiter? Die Arbeiten am MMORPG werden laut „Caspian“ trotzdem fortgesetzt und das, was das Team bei der Entwicklung von Kingdoms of Elyria lernt, geht in die Arbeiten an CoE über.

Was sagen die Fans zu dieser Situation? Die Community zeigt sich etwas gespalten über diese Ankündigung. Manche Fans meinen, dass KoE ja sowieso Teil des Spiels und es nicht daher schlimm sei, es jetzt als eigenständiges Produkt herauszubringen. Andere meinen, dass lieber die Arbeit am MMORPG weitergehen solle.

Brynath schreibt auf reddit: „Um das mal zusammenzufassen: Sie arbeiten also immer noch am Spiel, haben den Fokus aber wieder einmal geändert haben und entwickeln nun ein eigenständiges Top-Down-Spiel, das ihnen irgendwie Schwung geben wird, um das MMO durchzuziehen.“

ZeekTheRedditor ist etwas sauer (via reddit): „Verzweifelter MMO-Entwickler wirbt für Banished-Ripoff als Beweis, dass er immer noch an einem Multi-Millionen-Dollar-MMO-Projekt arbeitet.“

DeepDashin erklärt es auf reddit so: „Es ist kein neues Spiel an sich. KoE war immer geplant, um euer Königreich und Siedlungsmanagement zu testen, aber sie haben es nur nach vorne verschoben, um Geld zu bekommen, wie es aussieht.“

Die Entscheidung, nach all dem, was rund um CoE passiert ist, jetzt ein Strategiespiel veröffentlichen zu wollen, führt natürlich zu Diskussionen. Noch werden diese aber einigermaßen sachlich geführt. Die großen Vorwürfe bleiben noch aus, auch, wenn die Enttäuschung und Verwunderung zu spüren ist.

Was haltet ihr von der Sache? Findet ihr es ok, dass die Entwickler von CoE jetzt ein Strategiespiel entwickeln, um an mehr Geld zu kommen?

