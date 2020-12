Viele glaubten, dieses MMORPG liegt im Sterben – Jetzt meldet sich der Chef

Wie steht es um das vielversprechende MMORPG Chronicles of Elyria (PC) nach all dem Chaos in den vergangenen Monaten? Der Chef hat sich nun zum Status geäußert und macht Hoffnung.

Wer spricht im Video? Jeromy „Caspian“ Walsh ist gründer der Soulbound Studios und arbeitete schon an Chronicles of Elyria, bevor das MMORPG überhaupt angekündigt wurde.

Er musste in den Monaten nach Ankündigung der Einstellung des MMORPGs im Frühjahr viel Kritik einstecken. Es wurde ihm unter anderem vorgeworfen, dass er das Geld der Kickstarter-Backer nicht ordnungsgemäß verwendet habe, was sogar zu einer Klage führte.

Jeromy Walsh, Chef hinter dem MMORPG Chronicles of Elyria, spricht über den Status des Spiels.

Das MMORPG Chronicles of Elyria soll definitiv erscheinen

Was erklärt Jeromy Walsh im Video? Er entschuldigt sich bei der Community. Vor allem dafür, dass er im Frühjahr das Aus von Chronicles of Elyria bekannt gegeben hatte und alle Mitarbeiter entlassen wurden. Das hätte er so nicht tun sollen und hält es rückwirkend für einen Fehler. Denn ihm zufolge sind die Arbeiten am Spiel nicht eingestellt worden.

Er spricht dabei in der Mehrzahl. Es gibt also offenbar neben ihm noch weitere Teammitglieder. Walsh meint auch, dass wieder Mitarbeiter eingestellt werden, je nachdem wie diese gebraucht werden.

Jeromy Walsh erklärt, dass 2020 an vielen Systemen des MMORPGs gearbeitet wurde. Im Video sind sogar neue Szenen aus unterschiedlichen Versionen von Chronicles of Elyria zu sehen. Denn das Spiel bekam mehrere Clients spendiert:

Einen Text-Client, der wie ein altes Text-Adventure abläuft

Einen Client, der ein wenig an Minecraft erinnert

Einen Client ohne hochaufgelöste Texturen

Einen Client, der zeigt, wie das Spiel bei Release aussehen wird

Jeder Client dient dafür, andere Systeme zu testen.

So soll Chronicles of Elyria bei Release aussehen.

Was verrät der Chef noch wichtiges? Er erklärt, dass man sich das Feedback der Community zu Herzen genommen und die Roadmap nun angepasst hat. Er verspricht, dass es bald große Neuigkeiten gibt. Unterstützer dürfen sich darauf freuen, schneller an etwas zu kommen, dass sie sich wünschen.

Laut Jeromy Walsh arbeitet das Team hart daran, Chronicles of Elyria schnellstmöglich in die Hände der Community zu übergeben. Es soll im kommenden Jahr weitere Video-Updates geben. Unter anderem, weil der Chef die Kommunikation verbessern will.

In diesen Updates erfahren wir dann mehr darüber, wie die Roadmap für 2021 aussieht und in welchem Zustand sich Chronicles of Elyria genau befindet.

Was bedeutet das? Laut Jeromy Walsh gehen die Arbeiten am MMORPG weiter. Zwar nicht so schnell wie geplant und nun auch mit veränderten Prioritäten, Chronicles of Elyria soll aber definitiv erscheinen, und zwar genau so, wie es ursprünglich angekündigt war.

Chronicles of Elyria gehört zu den in der MeinMMO-Liste gesammelten 7 großen MMOs, die von Spielern finanziert wurden und werden.