Mann sammelt 7,5 Millionen Euro von Fans für ein MMORPG, fährt’s an die Wand, gibt Kritikern die Schuld

Wie ging’s danach weiter? Das Problem ist, dass das Geld der Unterstützer weg ist und Klagen drohen. Daher ist „Chronicles of Elyria“ seit Jahren in einem seltsamen Zustand: Es ist kein Geld für Personal da, um es weiterzuentwickeln, aber das Projekt kann auch nicht eingestellt werden.

Als er dann mit seinem Prototyp endlich an die Öffentlichkeit ging und das Spiel zeigte , löste das allgemeine Enttäuschung aus: Das Spiel war lang nicht so toll, wie von ihm beschrieben, sah technisch veraltet und schlimm aus.

Was ging schief? Caspian ist kein gelernter Entwickler und ein unbeschriebenes Blatt in der Szene. Offenbar war es sein Plan, genug Geld über Kickstarter und von den Fans einzunehmen, um einen Prototyp zu entwickeln, mit dem er dann einen Publisher überzeugen wollte.

Womit hat er so viel Geld gesammelt ? Der Entwickler Jeremy „Caspian“ Walsh hat sein MMORPG „Chronicles of Elyria“ immer sehr spannend vorgestellt:

