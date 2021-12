Ruht in Frieden: Diese 10 MMOs und Online-Spiele sind 2021 leider gestorben

2021 sind überraschend viele MMOs und MMORPGs eingestellt worden. Wir von MeinMMO stellen euch 10 Online-Spiele vor, die ihr spätestens 2022 nicht mehr spielen könnt.

Welche Spiele sind 2021 gestorben? 2021 hat es wieder einige bekannte Namen erwischt, darunter MMORPGs, die erst vor wenigen Monaten oder Jahren erschienen sind. Wir stellen euch diese Spiele genauer vor und verraten, woran sie gescheitert sind.

Wer hingegen gerne alte und bereits eingestellte MMORPGs spielen möchte, der findet hier eine Liste von toten MMORPGs, die es nur noch auf Privatservern gibt.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte bei MeinMMO und hat die meisten der jetzt eingestellten MMOs sogar selbst gespielt. Er fasst deshalb besondere Momente auch aus seiner Perspektive zusammen.

Life is Feudal (11. Januar 2018 – 18. Januar 2021)

Genre: Survival-MMO | Entwickler: Bitbox | Plattformen: PC | Bezahlmodell: Buy2Play

Was war das für ein Spiel? Das MMO Life is Feudal galt als eine schwere und realistische Mittelalter-Simulation. Ihr seid, wie in einem Survival-Game, nackt und ohne besondere Fertigkeiten ins Spiel eingestiegen. Mit der Zeit habt ihr jedoch das Nutzen von Ressourcen gelernt und konntet daraus nützliche Werkzeuge, Waffen und euer eigenes Zuhause craften. Sogar ganze Städte konnten errichtet werden.

Doch der Grind und die hohe Schwierigkeit waren Probleme:

Es dauerte unheimlich lange, bis man sich etwas in dem Spiel aufgebaut hatte.

Man war ständiger Gefahr durch andere Mitspieler und NPC-Völkern ausgesetzt.

Beim Tod hat man alles verloren.

Auf Steam hatte das Spiel nur 43 % positive Bewertungen. Life is Feudal wurde vor allem dafür kritisiert, dass es nur diejenigen anspricht, die enorm viel Zeit haben, jede Menge Geduld mitbringen und in großen Gilden spielen möchten.

Alleine konnte man in Life is Feudal nichts erreichen. Mindestens zehn Spieler waren für eine Gilde nötig und nur in einer großen Gilde hatte man die Chance, sich sehr langsam etwas aufzubauen. Man musste zudem sehr frustresistent sein, denn alles, was man sich über Monate hinweg aufgebaut hatte, konnte in einer Schlacht oder einem Überfall verloren gehen.

Eine der möglichen Aktivitäten in Life is Feudal war das Angeln.

Woran ist es gescheitert? Durch den hohen Grind und die hohe Schwierigkeit konnte Life is Feudal nie die Massen von Spielern begeistern. Doch der endgültige Dolchstoß war wohl ein Rechtsstreit mit einem Publisher:

Mit dem Publisher wurde 2016 ein Vertrag geschlossen.

Diese Firma soll jedoch schlechte Arbeit gemacht haben, weshalb sich die Entwickler von Bitbox dann selbst vermarkteten. Einen Vertrag mit dem Publisher scheint es aber weiterhin gegeben zu haben.

Nachdem die Entwickler einen erneuten Deal mit dem Publisher abgelehnt hatten, soll dieser sich geweigert haben, ihre Einnahmen von Life is Feudal zu teilen.

Der finanzielle Druck soll nun zur Abschaltung des Spiels geführt haben. Allerdings kann man weiterhin die Solo-Version “Life is Feudal – Your Own” spielen. Das MMO läuft zudem in China weiter. Auf die Version erschien der Publisher keinen Einfluss zu haben.

Was sind die schönsten Erinnerungen? Life is Feudal war nie für schöne Grafik oder abwechslungsreiches Gameplay bekannt. Highlights waren jedoch das Bauen, die Schlachten um Burgen und der Kampf zu Pferd. Teilweise fanden größere Schlachten mit über 100 Spielern statt, was jedoch auf die Performance des MMOs gedrückt hat.

Einen Einblick in eine solche Schlacht gibt euch dieses Video vom YouTuber Senoby san:

Gibt es Alternativen oder Nachfolger? Spiele, die dem Stil von Life is Feudal ähneln, gibt es einige. Das neuste dürfte Wild Terra 2 sein, das im Januar 2021 in den Early Access gestartet ist. Auch hier stehen Survival, Sandbox und das Bauen und Kämpfen und Festungen im Vordergrund.

Wer sich rein auf den PvP-Aspekt fokussieren möchte, findet Kämpfe um Festungen auch in ESO, Guild Wars 2 und Black Desert.