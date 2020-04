Beim Kickstarter-MMORPG Chronicles of Elyria geht es derzeit drunter und drüber. Nachdem die Einstellung des Spiels angekündigt wurde, begannen Spieler den Entwickler zu verklagen. Der sagt nun jedoch, dass Chronicles of Elyria gar nicht tot sei.

Was ist passiert? Am 25. März teilte der CEO von Soulbound Studios, der Firma hinter Chronicles of Elyria, mit, dass alle Mitarbeiter entlassen wurden. Das läge daran, dass kein Publisher für das ambitionierte MMORPG gefunden werden konnte und der Firma nun das Geld ausgegangen sei.

Zwar sollte „irgendetwas spielbares“ aus den Daten von Elyria in freiwilliger Arbeit entstehen, doch der Text machte eigentlich deutlich, dass das ursprünglich geplante MMORPG nicht mehr umgesetzt wird.

Viele Spieler waren daraufhin enttäuscht und wollten ihr Geld zurück. Gemeinsam wollen sie eine Sammelklage gegen Soulbound Studios einreichen.

Doch die Firma behauptet nun, dass Chronicles of Elyria weiter entwickelt wird. Spieler im reddit stellen die Vermutung an, dass sich Soulbound Studios damit nur vor der Klage retten möchte.

Die Charaktere im MMORPG sollten altern und daran sterben. Ein Feature, mit dem Chronicles of Elyria Aufmerksamkeit erlangte, aber sich vielleicht übernommen hat.

Entwicklung von Chronicles of Elyria wird vom CEO fortgesetzt

Was sagt Soulbound? In einem FAQ auf der Webseite äußert sich der CEO Jeromy „Caspian“ Walsh zu der aktuellen Situation von Chronicles of Elyria. Auf die Frage, ob die Spieler ihr Geld zurückerhalten, antwortete er:

Unsere Absicht war und ist es, Chronicles of Elyria auszuliefern. Obwohl wir bei der Entwicklung dieses einzigartigen Spiels viele Herausforderungen gemeistert und Fehler gemacht haben, gehen unsere Bemühungen weiter. Alle Gelder, die wir für die Entwicklung gesammelt haben, darunter ein beträchtlicher Teil des persönlichen Geldes des Gründers, wurden von Soulbound in gutem Glauben für das Spiel ausgegeben […].

In einer weiteren Frage ging es darum, was mit dem Geld der Backer für besondere Aktionen wie dem 95 Dollar Adventskalender mit Ingame-Items passiert ist.

Walsh sagte dazu:

100% der Gelder, die wir über Kickstarter, unsere Stretch-Goals und direkte Zahlungen gesammelt haben, flossen direkt in die Entwicklung des Spiels. Die Entwicklung von Spielen, insbesondere von Spielen dieser Größenordnung, ist ein kostspieliges Unterfangen […]. Niemand hat einen Ferrari gekauft. Niemand hat mit Ihrem Geld eine Weltreise unternommen. Alle Gehälter lagen im Rahmen der Norm für ein Unternehmen unserer Größe in unserer Branche und Region […]. Unsere Kosten lassen sich aufschlüsseln in Lohn- und Gehaltskosten für etwa 20 Personen, zahlreiche Vertragspartner, Krankenversicherung, Betriebsausgaben […] Softwarelizenzen und damit verbundene Tantiemen, Rechtskosten, Buchhaltung, Ausbildung und Marketing. Unsere Betriebskosten haben über vier Jahre hinweg durchschnittlich fast 2 Millionen Dollar pro Jahr betragen, und jeder Penny kann abgerechnet werden.

Insgesamt soll das MMORPG seit 2016 rund 8 Millionen Dollar über Crowfunding gesammelt haben. Diese könnten nach der oben genannten Rechnung tatsächlich dazu geführt haben, dass 2020 das Geld ausgegangen ist.

Neben dem Alterungsprozess machte Elyria auch damit auf sich Aufmerksam, dass man viel Geld investieren konnte. Ein eigenes Königreich kostete bis zu 10.000 Dollar.

Wie wird Elyria weiterentwickelt? Die Entwicklung von Chronicles of Elyria wird derzeit im Alleingang vom CEO Walsh fortgesetzt. Dies teilte der CEO im FAQ mit.

An seiner Seite stehen 6 alte Mitarbeiter, die freiwillig und in ihrer Freizeit bei der Entwicklung aushelfen. Dies soll aber nicht lange so bleiben, denn Walsh suche derzeit nach einer finanziellen Lösung.

Wie diese Lösung aussehen soll, wisse er selbst noch nicht.

Spieler vermuten eine Hinhaltetaktik

Wie reagieren die Spieler? Im Subreddit zu Chronicles of Elyria gibt es einige Nutzer, die hinter dem FAQ und der Weiterentwicklung durch eine Person eine Hinhaltetaktik vermuten, damit es nicht zur Klage kommt.

So schreibt der Nutzer Shathiell:

„Das ist die größte „Bitte verklagt mich nicht“-Antwort, die ich je gelesen habe. Was für ein Blödsinn. […]. Die Aussage, dass sie [Das Spiel] noch immer liefern möchten, ist bestenfalls irreführend, schlimmstenfalls betrügerisch. Ich meine, wenn sie mit dem Team, das sie vorher hatten, nicht liefern konnten, was sollen sie dann jetzt liefern?“

Auch andere Nutzer finden die Antwort „Lächerlich“ (via Geoffrey994) oder bezeichnen sie „als einen Witz“ (via Alfgart).

Allerdings melden sich auch vereinzelte Stimmen, die sich zumindest wünschen, dass die Aussagen des CEOs wahr wären und Chronicles of Elyria wirklich noch erscheinen könnte.

Wie geht die Klage weiter? Derzeit gibt es noch keine Aussage von den Organisatoren der Klage zu dem neuen FAQ. Dies wurde erst heute Nacht veröffentlicht. Sobald es eine Aussage gibt, werden wir diese im Artikel ergänzen.

Das Klagen gegen Spiele-Firmen durchaus eine Chance haben können, zeigen ehemalige Fans von ArcheAge. Die zogen 2015 vor Gericht und errungen 2020 einen Vergleich von 420.000$.