Warum es in Star Citizen Spaß macht, im Gefängnis zu sitzen

Wenn ihr im Weltraum-MMO Star Citizen Verbrechen begeht, dann hat das Konsequenzen. Ihr könntet sogar ins Gefängnis wandern. Das scheint aber sehr spannend zu werden.

Wann kommt ihr ins Gefängnis? Laut Cloud Imperium Games gibt es eine ellenlange Liste mit Verbrechen, die euch ins Gefängnis bringen können. Dazu gehört beispielsweise Mord. Wie im echten Leben muss man euch aber erst erwischen und verurteilen. Es ist also durchaus möglich, dass ihr jemanden ermordet und damit sogar durchkommt.

In einem neuen Video präsentieren euch die Star-Citizen-Entwickler ab Minute 3:15 das Gefängnis des Spiels.

Ab in den Bau!

Was erwartet euch im Knast? Solltet ihr ins Gefängnis wandern, dann erwacht ihr dort in eurer Zelle. Eure gesamte Ausrüstung ist erstmal weg. Der virtuelle Knast von Star Citizen besteht zum einen aus eurer Zelle und dem Zellentrakt. Dort haltet ihr euch mit 49 anderen Verbrechern auf.

Natürlich wandert ihr nicht nur stumpf durch die Gegend. Im Knast wird hart gearbeitet. Daher fahrt ihr jeden Tag mit dem Fahrstuhl hinab in die Minen. Dort heißt es, Erz abbauen. Anschließend geht es wieder zurück in die Zelle.

Es gibt außerdem Automaten, an denen ihr euch etwa Medipacks oder Nahrung kaufen könnt. Eure Arbeit in der Mine macht ihr nämlich nicht umsonst, sondern verdient euch damit Merits, die als Währung dienen.

Ist es möglich, zu fliehen? Ja. Es gibt einen geheimen Fluchtweg durch eine Höhle. Habt ihr diesen gefunden, müsst ihr versuchen, ihm bis zum Ausgang zu folgen. Allerdings habt ihr damit eure Strafe natürlich nicht abgesessen und seid rehabilitiert. Im Gegenteil: Man wird nun wieder Jagd auf euch machen und solltet ihr geschnappt werden, dürft ihr das nächste Mal noch länger im Knast verbringen.

Außerdem muss ein Ausbruch gut geplant werden. Ihr braucht nämlich etwas Ausrüstung dafür, wie Sauerstoff-Spritzen, die ihr euch erst besorgen müsst. Ein Ausbruch könnte dann zu einem sehr spannenden Erlebnis werden.

Ein Spiel im Spiel

Sitzt ihr in Star Citizen im Gefängnis, müsst ihr in den Minen arbeiten.

Könnt ihr euren Aufenthalt im Bau verkürzen? Wenn ihr wirklich gute Arbeit leistet und eure verdienten Merits spart, dann ist es möglich, euch mit ihnen die Freiheit zu erkaufen.

Was passiert, wenn ihr nicht spurt? Zettelt ihr vielleicht einen Kampf an oder versucht, offen zu fliehen, dann könnte das fatale Folgen haben. Denn in der Mitte des Zellentrakts befindet sich eine vollautomatische Kanone, die kurzen Prozess mit allen macht, die sich nicht benehmen.

Was ist das Besondere am Gefängnis? Der Knast in Star Citizen befindet sich im Grunde außerhalb des Spiels. Es ist eine Art Spiel im Spiel, das sozusagen unabhängig vom Rest des Weltraum-MMOs stattfindet.

Wann werden die Gefängnisse eingeführt? Die Alpha von Star Citizen erhält mit Version 3.9 den virtuellen Knast. Die Version soll Ende März erscheinen. Wer schon das Weltraum-MMO spielt, kann dann ja mal ausprobieren, wie es sich so im Gefängnis lebt.