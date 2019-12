Ein Streamer erledigt in einem Match von Call of Duty: Modern Warfare 183 gegnerische Spieler. Schaut euch das Massaker auf der neuen Map Shipment an, aber Vorsicht: Nichts für schwache Nerven!

Was passiert derzeit bei MW 2019? Spieler des großen Multiplayer-Shooters Call of Duty: Modern Warfare werden von den Entwickler regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten auf die Server gelockt.

Was die Season 1 sonst so zu bieten hat, findet ihr hier.

Aktuell läuft die erste Season des First-Person-Shooters und im Laufe der Season kommen immer wieder neue Maps und andere Inhalte ins Spiel. Was allerdings aktuell auf eine der neuen Map passiert, ist schon etwas übertrieben. Ein Streamer schaffte unglaubliche 183 Kills in einer Runde.

Der Kampfanzug „Juggernaut“ bringt eine Menge Panzerung und Feuerkraft.

Übertriebene 183 Kills in einer Runde … und noch mehr!

Wie sieht das aus, wenn einer so abgeht? Der YouTuber „Avxry“ teilte auf Twitter einen Clip, der einen Ausschnitt einer Runde Herrschaft auf der neuen Map Shipment zeigt.

183 kills this game LMAO — Avery (@Avxry) December 19, 2019

In dem knapp 1 minütigen Video schreddert „Avxry“ unzählige Spieler und räumt die Gegner reihenweise aus dem Weg.

Schlechte Spawns und Juggernaut sind tödliche Kombination

Wie konnte er das packen? Hier kommen zwei Punkte zusammen, die derzeit von so einigen Spielern bemängelt werden.

Die völlig irren Spawnpunkte Es gab schon seit dem Release immer wieder Kritik an zu offensiven Spawns – Gerade getötete Spieler tauchen an Orten auf, wo sie sofort wieder draufgehen können Auf der neuen Map Shipment werden dieses Spawns erneut zum Problem

Der zu starke Juggernaut Mit 15 Kills am Stück spielt man den Juggernaut frei. Dieser Kampfanzug wird als viel zu stark angesehen, er steckt zu viel Schaden ein und teilt zu viel aus.



Wie hat er es gemacht? Er hat es geschafft, eine 15er Kill-Serie hinzelgen, um sich einen der begehrten OP-Anzüge zu besorgen und stellt sich gemütlich in die Flaggen-Ecke der Gegner.

Den Rest erledigt fast komplett das Spawn-System, das „Avxry“ immer wieder neue Gegner vor die Flinte spawnt. Er hält den Feuertrigger gezogen und ruiniert dem gegnerischen Team die Runde, vielleicht sogar den Tag.

Auf Twitter teile er später noch ein weiteres Leaderboard, mit übertriebenen 212 Kills auf seinem Konto.

Entwickler schweigen über Spawn System

Bleibt das so? Das ist eine gute Frage. In das Spawn-System lassen sich die Entwickler offenbar nicht reinreden. Eines der ersten Updates veränderte die Spawns auf der, bei den Spielern eher unbeliebten, Map Piccadilly.

Es wäre also gut möglich, dass die Entwickler hier nachbessern, obwohl bisher kein offizielles Statement zu finden ist. In das Match-Making wollen sich Entwickler übrigens auch nicht reinreden lassen.

Was sagt ihr zu der abgefahrenen Runde? Sollten die Entwickler hier reagieren oder ist das die gerechte Belohnung für einen 15er Killstreak auf Shipment?