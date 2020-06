CoD MW & Warzone: Trophy System richtig einsetzen und starke Vorteile nutzen

Das Trophy System ist eine der Feldaufrüstungen in Call of Duty: Modern Warfare & Warzone und zerstört feindliche Projektile, die ihm zu nahe kommen. MeinMMO zeigt euch hier Details dieses Anti-Bomben-Tools und wie ihr es effektiv einsetzt.

Was ist das Trophy System? Die militärische Ausrüstung bezeichnet eine abstandsaktive Schutzmaßnahme (APS – „active protection system“), die größere Geschosse vor dem Einschlag abfangen und zerstören kann.

In Call of Duty: Modern Warfare steht eine tragbare Variante zur Verfügung, die ihr beinahe überall platzieren könnt. Auch in der Warzone bringt das Gerät einige Vorteile.

Der YouTuber und CoD-Experte „TheXclusiveAce“ nahm das System in einem englischsprachigen Video genauer unter die Lupe und MeinMMO stellt euch hier die Erkenntnisse seiner Analyse zusammen und gibt dazu Tipps für den Einsatz. Hier findet ihr sein Video:

Das Trophy System – Alle Infos zur Feldaufrüstung

Wie schützt mich das Teil? Wenn ihr die Feldaufrüstung aktiviert, platziert ihr das System direkt vor euch. In einem Radius um das Gerät herum, zerstört das Teil zuverlässig einkommende Raketen, Granaten und einiges mehr. Hier die allgemeinen Spezifikationen:

Das Gerät kommt mit 3 Ladungen

Schutz-Radius beträgt 8 Meter

Es erzeugt eine Schutz-Kugel – Die 8 Meter gelten in alle Richtungen um das Gerät herum

Das System hat 100 Gesundheit

Das Trophy System könnt ihr an Fahrzeuge anheften

Mit jedem zerstörten Projektil erleidet das Gerät selbst etwas Schaden

Um die gegnerischen „Explosives“ zu zerstören, braucht das System eine Sichtlinie, es geht also nicht um Ecken oder durch Wände

Auch bereits aufgestellte Geräte werden zerstört, wenn beispielsweise schon eine Claymore im Wirkungs-Bereich liegt

Vor welchen Gadgets schützt das System? Die Liste ist lang und bietet sogar ein paar Überraschungen:

Alle Primär-Ausrüstungen außer das Wurfmesser

Die werfbare Taktik-Ausrüstung (also alles außer Stim & Herzschlagsensor)

Projektile aller Raketenwerfer in CoD MW & Warzone

Feldaufrüstungen Munitions-Kiste Trophy System EMP-Angriff Waffen-Lieferungen

Killstreaks Marschflug-Körper Panzer-Geschosse Wheelson Helikopter-Schütze



Ihr könnt euch also mit dem Trophy System vor einer Menge Geräte schützen und sogar verhindern, dass ein Gegner vor euch ein eigenes Trophy System wirft oder Marschflug-Körper zerstören, die von oben auf euch zukommen.

Bei den taktischen Ausrüstungen fällt zudem der Effekt aus, den die Granate bei euch anrichten würde, wie Blendung oder Betäubung.

Wo muss ich aufpassen? Auf ein paar Dinge solltet ihr allerdings achten. So ist beispielsweise der Schutz vor den Killstreaks nicht perfekt, was an den teils hohen Feuerraten des feindlichen Kriegs-Geräts liegt und manchmal macht das System bei euch auch ein wenig Schaden:

Fängt Wheelson-Projektile ab, doch der Mini-Panzer schießt so schnell, dass der Schutz nur kurz andauert

Das gilt auch für die Groß-Kaliber-Geschosse des Helikopter-Schützen, Raketen kann das Gerät aber gut abfangen

Wenn ihr in dem Radius des Trophy Systems steht, kriegt ihr manchmal Schaden, wenn es ein Projektil zerstört

Das System schützt euch nicht vor Armbrust-Bolzen, egal welcher Art

Zerstört ihr eine EMP-Drohne, verhindert ihr den EMP-Effekt nur dann, wenn ihr in dem 8-Meter-Schutz-Radius steht

Einmal platziert, lässt sich das System nicht wieder aufheben

Im Multiplayer braucht das Gerät eine Zeit zum Aufladen, bis ihr es einsetzten könnt. In der Warzone müsst ihr es looten.

Trophy System in der Warzone

Wie komme ich in der Warzone an das System? Die Feldaufrüstung findet ihr überall im Battle Royale und es lohnt sich, immer mal eins mitzunehmen.

Wie lange hält das Trophy-System? Das Gerät bleibt 10 Minuten an Ort und Stelle, wenn es seine 3 Ladungen nicht verbraucht.

Wie setze ich die Feldaufrüstung hier am besten ein? Mit diesem System könnt ihr eure Fahrzeuge schützen. Setzt es auf das Dach eines Fahrzeuges oder in den Innenraum eines Helis und feindliche Raketen oder gefährliches C4 sind nicht mehr ganz so gefährlich für euch. Es ist damit eine starke Ausrüstung in der Warzone.

Achtet jedoch genau darauf, wie ihr das System auf euer Fahrzeug montiert. Da es eine freie Sicht auf die ankommenden Geschosse braucht, solltet ihr es so aufstellen, dass es in alle Richtungen arbeiten kann. Beim SUV bietet sich zum Beispiel das Dach an.

Das Platzieren auf den Fahrzeugen solltet ihr ein wenig üben, da man das Gerät nicht wieder aufheben kann. Seid ihr zu nah dran, dann kann es auch vom Fahrzeug abprallen und steht dann ungünstigerweise neben dem weiter ungeschützten Vehikel.

Der Schutz ist aber nicht perfekt und es kann vorkommen, dass Raketen durch den Schutz-Kreis des Systems durchschlüpfen. Für den Truck braucht ihr eigentlich sogar zwei Systeme, um Führerhaus und Ladefläche zu sichern.

Oben auf dem SUV kann das System einen großen Teil des Fahrzeugs schützen – Doch nicht alle. Quelle: YouTube

Trophy System in Modern Warfare

Wie komme ich im Multiplayer an das System? Für jedes Match wählt ihr eine Feldaufrüstung, die ihr wie die Killstreaks von MW vor dem Match aussucht. Alle Feldaufrüstungen haben eine individuelle Aufladezeit, die ihr verringern könnt, indem ihr Punkte in einem Match sammelt. Ihr könnt die Feldaufrüstungen jedoch nicht gleich zum Match-Start einsetzen, sondern immer erst aufladen.

Das Trophy System bietet dabei die kürzeste Auflade-Zeit und steht nach spätestens 1:19 Minuten zur Verfügung. Wenn ihr die Aufladung mit Punkten beschleunigt, kann es auch in unter einer Minute wieder zur Verfügung stehen.

Wie lange hält das Trophy-System? Wenn es die 3 Ladungen nicht aufbracht, verschwindet das Gerät nach 45 Sekunden wieder.

Wie setze ich die Feldaufrüstung hier am besten ein? Im großen „Ground War“-Modus könnt ihr das Teil wie in der Warzone einsetzen, um Fahrzeuge zu schützen. Im regulären Multiplayer unterstützt es euch beim Halten einer Position.

Platziert es, zum Beispiel im Spielmodus „Stellung“, im Zielbereich und schützt euch so vor RPGs oder Granaten. Auch wenn ihr einen Raum oder bestimmte Stellung halten wollt, bringt das System Vorteile und kann einen eigentlich gut platzierten Molotow-Cocktail vollkommen unwirksam machen. In solchen Situationen kann auch der starke KRD-Perk helfen, der Explosiv-Schaden reduziert.

Durch das Trophy System kriegt ihr zudem Punkte, wenn ihr ein Projektil zerstört und habt damit einen Hinweis darauf, dass ein Gegner womöglich eure Stellung angreift. Im Hardcore-Modus bekommt ihr diese Punkte allerdings nicht angezeigt und verliert damit diesen Bonus.

Die Timer der verschiedenen Feldaufrüstungen – Trophy System am schnellsten, Spezial-Munition am langsamsten. Quelle: YouTube

Das Trophy System ist eine starkes, aber auch situationsabhängiges Gadget, dass euch vor vielen Angriffen schützen kann.

Besonders in der Warzone solltet ihr das System immer einsetzen, wenn ihr mit einem Fahrzeug unterwegs seid. Die fahrbaren Untersätze des BR reagieren normalerweise äußerst allergisch auf Raketen oder andere explosive Spielereien und lassen sich so leicht zerstören.

Behaltet ihr die Stärken der Feldaufrüstung im Hinterkopf, dann fallen euch immer wieder Situation auf, in denen dieses Gerät womöglich den Unterschied ausgemacht hätte. Nehmt es also ruhig öfter mal mit und überzeugt euch selbst von den großen Vorteilen, den dieser Bomben-Schutz bringen kann.