Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wo steht die AUG im Vergleich mit anderen starken Waffen? Besonders die AUG mit der 5.56-Munition kommt bei der TTK sehr nah an die MP5 heran. Dafür kriegt ihr aber etwas mehr Reichweite. Im Kampf gegen die starken Schrotflinten, wie die R9-0 mit Drachenatem , könnt ihr so auf genügend Abstand zum Feind gehen und profitiert trotzdem vom starken, ersten Schadensbereich. Die AUG ohne 5.56-Muni liegt exakt auf MP7-Niveau:

Was bringt das Swagg-Setup? Der Profi-Warzoner holt sich mit 5.56-Konversions-Kit mehr Schaden auf seine Kugeln und kriegt auch 5 Kugeln mehr ins Magazin. Dadurch wird die Waffe zwar etwas langsamer, was durch den taktische Laser aber wieder ausgeglichen wird.

Wenn ihr die Waffe in Action sehen wollt, schaut in das englische Gameplay-Video von Nickmercs:

Zusammen mit dem Schalldämpfer erhöht ihr zudem die Reichweite für den ersten Schaden-Bereich auf knapp 18 Meter. In diesem Bereich legt ihr Feinde mit 3 Platten in knapp 570 Millisekunden. Die MP5 ist mit ihrem beliebtesten Setup aus dem November 2020 schon bei knapp 10 Meter auf 680 Millisekunden hoch.

Warum rockte die AUG zum Release der Warzone? Die Maschinenpistole rumpelte in den ersten Wochen als starker Sturmgewehr-Ersatz durch die Call of Duty: Warzone und glänzte dabei mit überragenden Time-to-Kill-Werten (TTK).

