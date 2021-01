In Call of Duty: Warzone erschien erst im Dezember die neue Karte Rebirth Island. Doch schon jetzt gibt es Hinweise auf die nächste Map. Die könnte passend zum Geburtstag des Spiels erscheinen.

Was sind das für Hinweise? Die Betreiber des Twitter-Account ModernWarzone haben schon in der Vergangenheit Infos in dem Code von Warzone gefunden, darunter die Karte Rebirth Island. Diesmal dreht es sich um eine weitere neue Map, die das Battle Royale bald bekommen könnte.

Diese neue Karte soll sich im Ural befinden und könnte auf bereits vorhandenen Inhalten von Call of Duty: Black Ops Cold War aufbauen:

Im Fokus der Spekulation stehen die Maps Ruka und Slope

Beide können im Modus Fireteam gespielt werden. Dabei handelt es sich um 40-Spieler-Matches, die sich an Warzone orientieren. So gibt es Loot, Downed States und Ausrüstung dort.

In den Daten wurden die Files „wz_forest“ und „wz_ski_slope“ gefunden, die klar auf diese beiden Maps hindeuten. Spieler vermuten nun, dass es sich dabei um Orte für Drops handeln könnte.

ModernWarzone hat ihre Infos mit einem Leak vom Start der Alpha im Juli zusammengepackt. Damals hieß es, dass die neue Map in Russland spielen sollen und den Duga und einen Wald enthalten soll.

Aus diesen Infos haben sie eine Übersicht erstellt, wie die neue Map ungefähr aussehen könnte:

Wie würde die neue Karte dann aussehen? Wie die Zusammenstellung von ModernWarzone zeigt, hätte die neue Map im Ural einiges zu bieten:

Ein Sanatorium

Minen

Ski-Pisten

Einen Zoo

Ein Chemie-Labor in einem Sumpf

Duga, ein sowjetisches Radarsystem

Golova, der Schauplatz eines Top-Secret-Projekts aus Cold War

Kommt die neue Map bereits im Frühjahr?

Obwohl die Karte Rebirth Island erst mit dem Start der Season 1 im Dezember 2020 erschien, könnte es bereits im März eine neue Map geben. Es gibt schon länger Gerüchte über ein großes Event zum Geburtstag der Warzone. Dieser wird am 10. März 2021 gefeiert.

Ob diese Map ein Teil davon ist und wie Treyarch überhaupt den Geburtstag der Warzone feiert, ist bisher nicht bekannt.

Doch die Ural-Map klingt spannend und passt zu dem Konzept von CoD, das Warzone und Black Ops miteinander verbinden soll.