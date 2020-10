Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wann wissen wir mehr? Am 13. November erscheint CoD Cold War. Dann werden wir vermutlich auch erfahren, was mit der Warzone geschehen wird und ob diese Bilder tatsächlich für eine neue Map gedacht waren.

Dennoch muss man hier bedenken, dass es sich erstmal nur um Funde von Dataminern handelt. Das „wz“ könnte auch anders gemeint sein und gar nicht mit einer neuen Map in der Warzone in Verbindung stehen.

Was sind das für Videos? Dort sieht man Landschaften, die bisher noch nicht auf der Map in Verdansk zu finden sind. Sie zeigen schneebedeckte Häuser und üppige, grüne Wälder. Alle 3 Videos findet ihr im Forum resetera .

Es gibt 3 neue Videos, die Hoffnung auf eine weitere Map in Call of Duty: Warzone steigen lassen. Grund dafür ist vor allem die Bezeichnung der Bilder, die ein Dataminer gefunden hat.

