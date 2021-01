Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Sollte der große See zur Warzone kommen, dann ist es das erste Mal im Battle Royale, dass man Wasser wohl auch betreten kann. Bisher gibt es zwar auf der ersten Warzone-Map einen Staudamm, doch das Wasser dort ist gefroren. Verdansk selbst liegt zwar am Wasser, aber das ist außerhalb der spielbaren Zone und man sollte sich dort nicht aufhalten. Auf der neuen Map Rebirth Island gibt es war ebenfalls Wasser, das tötet Spieler aber sofort.

Wieso könnte es bald auf dem Wasser losgehen? Es wird sich hierbei auf einen Leak bezogen, der bereits im Dezember 2020 veröffentlicht wurde. Damals fanden die Dataminer Hinweise auf eine neue Map , die zur Warzone kommen sollte. Dabei war auch ein Sanatorium und ein großer See. Es war genau der See, der nun auf der neuen Map von Cold War zu sehen ist.

Die Map, oder zumindest Teile davon, könnten nämlich auch bald in die Warzone eingefügt werden und vor allem der See, der auf Sanatorium liegt, könnte dabei eine Rolle spielen.

Das sagt ein Leaker: Der Twitter-Account ModernWarzone, der regelmäßig Leaks zu Call of Duty teilt, vermutet, dass Wasser-Fahrzeuge und das Schwimmen schon bald zur Warzone kommen könnten. Grund dafür soll die Map Sanatorium sein, die schon bald in CoD Cold War eingefügt wird.

In Call of Duty: Warzone könnten bald Schlachten auf dem Wasser stattfinden. Das behauptet zumindest ein Leaker und bezieht sich dabei auf die neue Map in CoD Cold War .

