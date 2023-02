Die Saga um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Im Fokus steht aktuell eine Prüfung des Übernahmeangebots durch britische Wettbewerbsbehörden. Im Zuge dessen musste Microsoft nun eingestehen, dass sich der Xbox Gamepass negativ auf Verkäufe auswirkt. Das steht im Widerspruch zu früheren Aussagen.

Weltweit beschäftigen sich verschiedene Wettbewerbsbehörden mit der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Es wird geprüft, ob sich die Übernahme des Konzerns hinter Titeln wie World of Warcraft, Diablo oder Call of Duty durch den Software-Giganten nachteilig auf den Wettbewerb im umkämpften Gaming-Markt auswirken könnte.

Ein Zwischenbericht der britischen Wettbewerbsbehörde CMA (Competition and Markets Authority) zur Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zeigt, wie hart die Unternehmen miteinander ringen.

Der Bericht enthält jede Menge explosive Details. Darin gesteht Microsoft, dass sich der Xbox Gamepass negativ auf den Absatz bestimmter Titel auswirke. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Wettbewerbshüter vorschlagen, Activison Blizzard zu zerschlagen.

Die Wettbewerbsbehörden beschäftigen sich mit dem Einfluss von Call of Duty auf die Absatzzahlen der Xbox und der PS5. Welchen Einfluss hat das Franchise auf die Entscheidung der Konsumenten?

Was untersuchen die Wettbewerbshüter? Die Wettbewerbshüter fürchten, dass durch die Übernahme ein Konzern entsteht, der zu viel Marktmacht konzentriert. Die Behörden kritisieren, dass es durch die Übernahme zu weniger Konkurrenz in der Spielebranche kommen könnte. Dies führe zu schlechterer Qualität und zu höheren Preisen für Konsumenten.

Die Behörden prüfen unter anderem, ob einzelne Titel im Portfolio von Activision Blizzard Konsumenten zum Kauf der Xbox bewegen könnten, sollten sie exklusiv für diese Konsole angeboten werden. Hier geht es explizit um das Call of Duty Franchise.

Laut Sony sei das Franchise ein Zugpferd der Branche. Es würde maßgeblich zu Konsolenverkäufen beitragen. Entschließt sich Microsoft nach der Übernahme dazu, Call of Duty exklusiv nur auf der Xbox anzubieten, bedeute dies für Sony massive finanzielle Einbußen. Sollte Call of Duty Teil des Xbox Game Pass werden, sei dies ein entscheidendes Argument für Konsumenten, sich für den Kauf einer Xbox und gegen eine PS5 zu entscheiden.

Was sagt Microsoft? Im Zuge der Verhandlungen gab Microsoft jetzt interne Informationen preis. Entgegen früherer Aussagen sorgt die Aufnahme eines Spiels in den Xbox Game Pass nicht dafür, dass sich das Spiel besser verkauft.

Microsoft also submitted that its internal analysis shows a [redacted]% decline in base game sales twelve months following their addition on Game Pass.

Eine interne Analyse von Microsoft zeigt, dass sich nach einer Aufnahme eines Spiels in den Game Pass für 12 Monate lang ein prozentualer Rückgang in den Verkaufszahlen dieses Titels beobachten lässt.