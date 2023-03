Félix „xQc“ Lengyel reagiert in seinem Twitch-Stream auf einen Twitter-Post zu Call of Duty: Black Ops 3 und nennt das seiner Meinung nach „eigentliche Problem“ von Activision Blizzard.

xQc gehört zu den größten Streamern auf Twitch, wenn man nach den Zuschauerstunden geht (via sullygnome). Er war früher Overwatch-Profi in einem Team der Overwatch-Leage, wurde jedoch wegen unangebrachten Benehmens rausgeworfen.

Auch in seinen Streams ist er bekannt dafür, auch mal die Fassung zu verlieren und lautstark seinen Frust kundzutun.

„Diese Nachricht geht direkt an Activision-Blizzard“

Was sagt xQc? In einem Twitch-Stream vom 28. Februar 2023 reagiert der Streamer auf einen Twitter-Post von CharlieIntel. Hier geht es darum, dass Call of Duty: Black Ops 3, ein 8 Jahre altes Spiel, technische Probleme auf Steam hat, jedoch ein baldiges Update Abhilfe schaffen soll.

Hier äußert sich xQc bereits kritisch darüber, wie lange man gebraucht habe, bis man die Probleme nun fixen wolle. Dann aber schimpft xQc über das seiner Meinung nach „eigentliche Problem“ von Activision-Blizzard und macht eine Ansage:

„Diese Nachricht geht direkt an … Activision Blizzard, ähm, Treyarch Studios, wer auch immer zum Teufel dieses Spiel macht. Hört zu … es ist cool, dass ihr das Spiel repariert, das wir nicht spielen können. Das eigentliche Problem sind die Preise! Ich habe mich mit meiner gesamten Plattform drei Jahre lang dafür eingesetzt! Um die Preise in Ordnung zu bringen, okay?“

Er ist empört darüber, dass es so teuer sei, sich das gesamte Spiel auf Steam zu holen und wettert: “Das sind 800 $ für alte Inhalte!” Das ergebe keinen Sinn und sei einer der teuersten Waren des gesamten Steam Stores. Er fordert eine Preissenkung, da sonst keiner das Spiel kaufen würde.

Gemeint ist übrigens die “Call of Duty Franchise Collection” auf Steam

xQc geht dann noch weiter: „Wenn ihr den Preis deutlich unten setzen würdet, okay, dann würden die Leute es tatsächlich kaufen, für das, was es wert ist. Ich werde euer Spiel spielen, die Leute spielen, die ganze kostenlose Werbung, weil ich das Spiel gerne spiele. Okay? Bis dahin bekommt ihr das hier“.

Daraufhin hält der Streamer den Mittelfinger in die Kamera. Dann macht er deutlich, sollte das Unternehmen die Preise anpassen, hätten sie seinen Zuspruch, indem er einen Daumen nach oben zeigt.

Wie reagiert die Community? Ein Großteil der Kommentare unter dem YouTube-Video stimmt xQcs Kritik zu und bestätigen den Streamer in seiner Meinung. Auch vermuten einige dahinter ein Verkauftskonzept und andere weiten die Kritik auf die Gaming-Branche an sich aus.

SamuraiGekko: „ Er spricht Fakten aus“.

Er spricht Fakten aus“. Markus: „ Der einzige Grund, warum sie die Preise nicht senken, ist, dass sie nicht wollen, dass die Leute die älteren Spiele spielen. Sie wollen, dass du deine ganze Zeit in die neueren Veröffentlichungen steckst, damit sie dich mit Mikrotransaktionskäufen melken können“.

Der einzige Grund, warum sie die Preise nicht senken, ist, dass sie nicht wollen, dass die Leute die älteren Spiele spielen. Sie wollen, dass du deine ganze Zeit in die neueren Veröffentlichungen steckst, damit sie dich mit Mikrotransaktionskäufen melken können“. Jesus Lugo: „Das sage ich schon seit Ewigkeiten…nicht nur über Activision. Die Gier hat die Spieleindustrie eingenommen“.

