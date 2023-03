Twitch: Eine der größten Streamerinnen sagt, jemand habe eine Beziehung mit ihr gefälscht, um sich an Frauen ranzumachen

Als “Pokimane” gehört die Streamerin Imane Anys (26) zu den erfolgreichsten Frauen auf Twitch und hat eine riesige Community. Nun berichtet sie von der perfiden Masche, mit der sich ein Mitarbeiter der Streaming-Industrie an ihre Zuschauerinnen herangemacht haben soll.

In einem Stream am 1. März berichtete Pokimane von einer fiesen Masche, mit der Männeer Frauen in ihrer Community ins Visier nehmen und sie manipulieren. Ein Angestellter einer großen Firma in der Streaming-Industrie habe eine Beziehung mit ihr fingiert, um sich an ihre Zuschauerinnen heranzumachen.

Mann fabriziert Beziehung, um bei Zuschauerinnen zu landen

Wer ist der Verantwortliche? Die Streamerin nannte keinen Namen. Es soll sich allerdings um eine Person gehandelt haben, die in der Streaming-Branche gut vernetzt war. Sie und andere Content Creator hätten über Jahre mit dem Mann zusammen gearbeitet.

Was war das für eine Masche? Wie Pokimane berichtet, soll der Mann seine Kontakte in der Streaming-Branche genutzt haben, um vertrauenswürdig zu wirken, wenn er Frauen anschrieb. Dabei war er offenbar immer wieder nach demselben Muster vorgegangen:

Zunächst einmal habe der Mann behauptet, er kämpfe mit seiner psychischen Gesundheit und so Mitleid von den Frauen erhalten. Anschließend habe er über Monate ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und dabei behauptet, er kenne Pokimane und ihre Freunde persönlich und würde Zeit mit ihnen verbringen.

Schließlich soll er vermeintliche Chat-Verläufe zwischen ihm und der Streamerin und sogar gefälschte, explizite Fotos von ihr verschickt haben. Das tat er wohl in der Hoffnung, solche Aufnahmen von seinen Opfern zu erhalte.

Der Schwindler soll so weit gegangen sein, damit zu drohen, sich etwas anzutun, um das Stillschweigen der Frauen zu gewährleisten.

“Es macht mir Angst, was er als nächstes tun könnte”

Wie kam das Ganze ans Licht? Pokimane berichtet, einige junge Frauen aus ihrer Community hätten sich vor einigen Monaten gemeldet, um mit ihrer Managerin zu sprechen. Sie hätten zahlreiche Screenshots von Gesprächsverläufen mit dem vermeintlichen Vertrauten der Streamerin präsentiert.

Um ihre eigene mentale Gesundheit zu schützen, habe sie sich die Gesprächsverläufe jedoch nicht angeschaut und kenne auch keine weiteren Details, so die 26-Jährige.

Was sagt Pokimane dazu? Die Streamerin betont, sie habe den Mann nie persönlich getroffen, aber in den letzten zwei Jahren mehrmals mit ihm zusammen gearbeitet. Die Beziehung soll jedoch rein professionell gewesen sein. Die Handlungen des Mannes verurteilt sie scharf:

Das ist jemand, den ich noch nie getroffen habe … Das ist wirklich das widerlichste und verabscheuungswürdigste Verhalten, von dem ich je gehört habe.

Welche Konsequenzen gibt es? Der Betrüger soll laut Pokimane mittlerweile entlassen worden sein, nachdem eine Untersuchung seines Verhaltens durchgeführt wurde. Dennoch fühlt sie sich offenbar nicht sicher:

Selbst jetzt macht mir der Gedanke daran, was er als Nächstes tun könnte, Angst. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn die Mädchen nicht miteinander geredet hätten und herausgefunden hätten, dass er gelogen hat.

Es ist nicht bekannt, ob der Betrüger mit seiner Stratgie Erfolg hatte und ob er es auch in den Communitys anderer Streamerinnen versucht hat.

Pokimane war selbst bereits das Ziel eines ähnlichen Versuchs. Betrüger gaben sich als Mitarbeiter einer Unterwäsche-Firma aus, um Fotos von ihr zu erhalten.

