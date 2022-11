New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Was die Leute mit Nacktfotos von Pokimane angefangen hätten, will man sich gar nicht vorstellen. Ihre Angst, erpresst zu werden, lässt sich gut nachvollziehen.

Was sind ihre Tipps an andere Streamer? Pokimane sagt, die Leute sollten sich auf jeden Fall ein Postfach einrichten und Firmen nicht ihre tatsächliche Adresse geben. Die Leute sollten vorsichtig sein, welche Informationen sie preisgeben und sie sollten niemandem trauen, der eine Hotmail-Adresse verwendet.

Pokiamen sagt: Als sie ihre Erfahrung einer Freundin erzählte, erklärte die, dass ihr Manager auf so einen Betrug hereingefallen sei und sie dazu gebracht habe, Fotos und Informationen an einen Betrüger zu verschicken. Es sei zwar nichts Schlimmes gewesen, aber trotzdem.

Für Pokimane war das alles soweit okay. Es ist bekannt, dass sie einen Großteil ihrer Einnahmen über genau solche Kooperationen und Sponsorings erzielt und daher nicht so sehr auf Spenden angewiesen ist. Sie hat 2020 sogar ein Limit eingeführt, wie viel man ihr maximal über Twitch zukommen lassen kann.

In der ersten Mail gab es ein wenig Small Talk, es bahnte sich offenbar ein Werbe-Deal an. Pokimane sagt, das sei so üblich. Firmen würden sich häufig für eine Erwähnung bedanken und die Nähe für PR-Aktionen suchen. Wenn die Firma zusammen arbeiten wolle und man ihre Sachen ohnehin mag, warum nicht?

Wie war die Masche der Betrüger? Die erfolgreiche Twitch-Streamerin sagt in einem Video auf TikTok (via TikTok ):

