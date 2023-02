Deutscher Twitch-Streamer beendet Sons of the Forest in 9,5 Minuten – Speedrun gehört zu den 10 besten weltweit

Sons of the Forest ist in aller Munde und schon versuchen Speedruner, das Spiel in wenigen Minuten zu knacken. Ein deutscher Twitch-Streamer hat sich an solch einen Speedrun gewagt und katapultiert sich gleich unter den 10 schnellsten weltweit.

Wer ist der Twitch-Streamer? Es handelt sich hierbei um Dhalucard, ein deutscher Streamer auf Twitch und YouTube. Er besitzt insgesamt 502.831 Follower auf Twitch und streamt verschiedene Spiele wie Among Us, Lost Ark oder auch Sons of the Forest.

Bei SotF wollte sich der Streamer dank eines Tricks an einen Speedrun wagen und hat sich zufällig unter den 10 schnellsten Spielern weltweit platziert. Wir zeigen euch, wie er das geschafft hat.

Stöcke bringen euch in wenigen Minuten zum Ende

Welchen Trick hat der Twitch-Streamer genutzt? Um das Ende so schnell es geht zu erreichen, haben Spieler, wie auch Dhalucard, einen Trick benutzt, um schnell viele Wände mit simplen Stöcken zu umgehen. Ihr müsst diese vor einer Wand in den Boden rammen. Durch eure Animation und den Schwung des gesteuerten Protagonisten werdet ihr durch die Wand teleportiert.

Wie lang hat Dhalucard gebraucht? Der Twitch-Streamer hat zwei Runs durchgeführt und sein schnellster ging mit 9:19 Minuten zu Ende. Hier ist sein Clip mit seiner Bestzeit.

Auf der Seite von speedrun.com können Spieler ihre Bestzeit eintragen lassen, um sich so zu verewigen. Schaut man nun auf alle registrierten Nutzer und Rekorde, so stellt man fest, dass Dhalucard sich auf Platz 9 der schnellsten Spieler weltweit platzieren könnte, wenn er sich eintragen lassen würde.

Wie schnell war der beste Speedrun in SotF? Der schnellste Spieler laut dem Tracking war OkiaBetter mit einer Bestleistung von 7:38 Minuten. Mit Koordination und ein wenig Übung könnte Dhalucard also eventuell auch den besten Spieler weltweit schlagen.

Wie findet ihr solche Speedruns? Findet ihr es krass, wie schnell sich ein Spiel überspringen und schlagen lässt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

