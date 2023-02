Sons of the Forest: Alle Cheats – So gebt ihr sie ein und das können sie

Auch Sons of the Forest bietet viele Cheats, die ihr eingeben könnt, um Items oder NPCs zu spawnen. Wir erklären euch, wie ihr sie eingeben könnt und welche Codes existieren.

Was bringen Cheat in SotF? Ihr könnt auch in Sons of the Forest Cheats eingeben, um euren Speicherstand zu modifizieren. Es gibt Cheats, die lassen NPCs spawnen, wenn ihr sie verloren habt oder bescheren euch eine Menge Items, die ihr selbst bestimmen könnt.

So könnt ihr dann für skurrile und lustige Situationen sorgen und eine Armee aus Kelvins oder Virginias erschaffen, um so die Insel vor Mutanten und Kannibalen zu säubern. Euren Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Wie gebe ich Cheats ein? Um die Cheats einzugeben, benötigt ihr zuerst eine Sammlung an Mods, die dafür sorgen, dass ihr Zugriff auf die Debug Konsole habt. Folgende Mods braucht ihr:

Thunderstore Mod Manager müsst ihr zuerst downloaden

BepInExPack IL2CPP solltet ihr danach downloaden

DebugConsole mod kommt als letztes

Habt ihr alle Mods heruntergeladen, müsst ihr nur noch die gemoddete Version von Sons of the Forest starten, in dem ihr diese Version im Thunderstone Mod Manager auswählt. Der Start dauert eine Weile, wenn ihr diesen das erste Mal durchführt.

Wenn SotF dann gestartet ist, kreiert ihr einen neuen Speicherstand oder ladet einen bestehenden. Im Spiel angekommen drückt ihr nur noch F1 und öffnet damit die Debug Konsole. Danach könnt ihr in diesem euren Cheat eingeben und loslegen.

Alle Cheats für Sons of the Forest in der Übersicht

Wir unterteilen die Cheats in ihre jeweiligen Bereichen. Es gibt welche, die nur euch als Spieler, die NPCs oder auch Items beeinflussen können. Fangen wir jedoch mit Cheats an, die euch betreffen.

Cheats für euren Spieler

godmode on/off – Macht euch unsterblich

survival on/off – Aktiviert oder deaktiviert Überleben

addallitems – Spendiert euch jedes Items im Spiel

goto [x y z] – Teleportiert euch in eine von euch eingegeben Koordinate

showhud on/off – Aktiviert oder deaktiviert euer HUD

settimeofday [1-24] – Ändert die Zeit des Spiels auf eure gewünschte Uhrzeit

forcerain heavy – Ändert das Wetter auf Regen

forcerain sunny – Ändert das Wetter auf Sonnig

save – Speichert euren Spielstand ohne Unterschlupf

Cheats für NPCs

addcharacterrobby 1 – Spawnt euch einen Kelvin

addvirginia – Spawnt euch eine Virginia

aighostplayer on/off – Gegner ignorieren euch

aipause – Friert NPCs und Gegner an Ort und Stelle ein

aidisable – NPCs und Gegner verschwinden komplett

Weitere Cheats – Ungetestet

Bei diesen Cheats handelt es sich um Codes, die noch nicht getestet wurden. Einige könnt ihr so eingeben, andere jedoch funktionieren nur, wenn ihr zusätzlich noch Nummern anhängt. Folgende sind bekannt:

Alle weiteren Cheats

addallbookpages

ammohack

animallimitmult

animalsenabled

addallitems

addallstoryitems

animstatesgui

addcharacter

anisoenabled

addmemory

addprefab

debugplayermelee

demomode

destroy

destroyfreeformstructure

destroyragdoll

destroywildcard

additem

additemswithtag

Anisominmax

applydefaultmaterials

areashadow

astar

audio2dtest

audiodebug

audiodebugstates

audiodescription

diagrenderers

diggingclear

disablecomponent

disablegameobjecttester

disablego

disablegowildcard

disablescene

addvirginia

aiangerlevel

aianimspeed

aiarmorlevel

aiarmortier

aidisable

aidodgetest

aidummy

aiforcestrafe

aighostplayer

aigodmode

aijumpdebug

aiknockdowndisable

aimemoryadjust

aipause

aipoolstats

airadar

airunworldevent

aishowanims

aishowdebug

aishowdebugcamera

aishoweventmemory

aishowhealth

aishownavgraph

aishowpaths

aishowplayerinfluences

aishowstats

aishowsurvivalstats

aishowthoughts

aistatadjust

aistructurelog

aitestsleep

aithought

audioparameter

audioplayevent

billboardenabled

billboardignorechanges

blockplayerfinaldeath

breakobjects

buffstats

buildermode

buildhack

cameradiss

camerafov

capsulemode

cavelight

characterlods

checkattachedentities

checkexitmenu

checkfrozenentities

clear

clearallsettings

clearaudioparameters

clearbushradius

clearmidactionflag

cloudenable cloudfactor

cloudshadowsenable

combatteststart

count

countgowithlayer

countlinkedstructures

counttag

createlight

aithoughtnocooldown

aivailstats

aiverboselog

creepyvillage

aivillageclosest

aiworldeventstats

aiworldstats

aizonestats

allowasync

disconnectplayer

disconnectplayers

dismemberradius

dumplobbyinfo

duplicateobject

dynamicresolutioncycletest

dynamicresolutionoverride

dynamicresolutiontarget

enablecheats

enablecollisionbasedkillbox

enablecomponent

enablego

enablescene

enablestructureghosts

energyhack

exportlinkedstructurestojson

exposuresetspeed

filteraudio

findobjectswithshader

firstlookforce

follow

followstop

footstepdebug

forcecloud

forcecloudprofile

forceplayerexpression

forcerain

forceremovetrees

freecamera

gainstrength

gameoverdelaytime

rumbletest

save

saveplayer

season

sendmessageto

setcurrentday

godmode goto

gotocoords

gotoforce

logshownone

logshowwarnings

logtextures

logvirtual

gototag

gotozone

mipmapstreaming

mipmapstreamingbudget

gravity

heallocalplayer

mipmapstreamingdiscard

setdifficultymode

mousexsensitivity

setexitedendgame

mouseysensitivity

setgamemode

navgraphforceupdate

help

hideworldposfor

grabsgeneratebuilt

greebledrockscollision

hitlocalplayer

igniteradius

importlinkedstructuresfromfile

inspectgo

instantbookbuild

instantrespawnhere

invertlook

invisible

netanimator

netskinnedbones

netspawnplayer

openmacrosfolder

outputsnappointstofile

physicsupdatetime

playcutscene

playdeathcutscene

playdeathmarker

playdeathmarkerindex

joinsteamlobby

playeranimparams

jumptimeofday

playerdebugcamera

kickplayers

killlocalplayer

killradius

knockdownlocalplayer

lightninghittreechance

lightninghittreemustbeinfrontplayer

lightninginterval

listactiveentities

listdeathmarkers

listitems

listgowithlayer

listitemswithtags

listobjects

loadmacros

loaddebugconsolemod

loadplayer

loadscene

loadscenesingle

locktimeofday

loddebugbillboards

loddebugmaterials

loddebugranges

lodforce2ddistance

lodforce3ddistance

playerinterruptkeys

playernetanimator

playervisibility

playgameover

postprocessingcomponent

profilersample

profilersnapshot

qualitytexture

radiodebug

refillcontainers

refreshentities

regenhealth

removeallitems

removeallstoryitems

removedead

removeitem

removeliving

removeshader

renderspheres

replaceshader

Reporterrors

reportlogsnow

reportwarningsnow

resetinputaxes

resetsettings

revivelocalplayer

gamepaddeadzone

gamepadxsensitivity

damagedebug

gamepadysensitivity

logging

damagefreeformstructure

gccollect

loghack

deathcount

getgamemode

logshowerrors

robbycarry

getlayerculldistance

logshowinfo

debugplayerhitlog

robbyincutscenes

setgamesetupsetting

setgametimespeed

setinventorypercent

setlayerculldistance setlookrotation

setopeningcrash

setplayerrace

setproperty

setsetting

setspeakermode

setstat

setstrengthlevel

settimeofday

setwindintensity

setworldobjectstaterange

showactivelights

showbutterfly info

showcollisionobjectnames

showdebugzones

showfps

showhud

showinworldui

showmeshmaterialnames

showmeshobjectnames

showmeshtrianglecounts

showobjectlocation

showprojectiletrails

showstimuli

showtriggercollision

showworldobjects

showui

showworldposfor

slapchop

spawnedobjectstats

spawnfallingtree spawnitem

spawnpickup

spawnrenderspheres

spawnworldobject speedyrun

sprinttoggle

superjump

survival

targetframerate

terrainparallax

terrainpixelerror

terrainrender

terrainrendersimple

terraintess

terraintessdist

testeventmask

testingsamplefps

timeofdayconnectiondebug

timeofday

timescale

togglebeamdebug

togglefiredebug togglefpsdisplay

togglego

togglegrabberdebug

togglegrabsfacedebug

toggleocclusionculling

toggleoverlay

toggleplayerstats

togglestructureresistancedebug

togglesuperstructurerooms visualdeb

ug

togglevsync

toggleworkscheduler

trailer3

treecutsimulatebolt treefallcontactinfo

treeocclusionbonus

treeradius treescutall

unloadscene

unloadunusedassets

unlockseason

Das müsst ihr bei Cheats beachten: Wenn ihr Cheats benutzt, müsst ihr im Klaren sein, dass ihr das Spiel manipuliert. Ihr sorgt für Dinge, die so in Sons of the Forest nicht vorkommen würden. Es könnte also in eurem Spielstand vorkommen, dass dieser kaputtgehen und ihr so euren Speicherstand verlieren könntet. Ihr solltet deshalb euren originalen Speicherpunkt separat noch mal abspeichern, damit ihr auf diese zugreifen könnt, falls eure Datei korrumpiert wird.

Das waren alle wichtigen Infos bezüglich Cheats, welche existieren und wie ihr diese aktivieren könnt. Werdet ihr Cheats ausprobieren? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

