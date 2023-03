CoD MW2 & Warzone 2 starten Freitag das erste echte Event mit Doppel-XP – Alle Infos

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Für PlayStation-Spieler startet das Event einen Tag eher, am Donnerstag, dem 09. März 2023, bietet an dem zusätzlichen Tag allerdings nur einen Boost auf die Account-XP und nicht die wichtigen Waffen-XP.

In Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 startet am Freitag ein XP-Event mit doppelten Erfahrungspunkten auf alle XP-Arten. MeinMMO fasst euch alle Infos zusammen.

Insert

You are going to send email to