CoD MW2 & Warzone 2: Die Community ist erleichtert – Season 2 ist endlich da und liefert

Die Season 2 in Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 ist online. Viele Spieler stürzten sich bereits eifrig ins Gefecht auf der neuen Map Ashika Island, spielten den Multiplayer oder kämpften in der DMZ. Wie kommt das neue Update an? MeinMMO sammelt die Reaktionen der Community.

Das langersehnte Update ist endlich da! Nachdem die Entwickler Anfang des Jahres angekündigt hatten, die Season 2 für Modern Warfare 2 und Warzone 2 um gleich zwei Wochen zu verschieben, gab es jede Menge Frust.

Der neue Eintrag in der „Call of Duty“-Reihe war mit ordentlich Hype gestartet, doch der hielt nicht so lange an, wie Fans gehofft hatten. Die Community kritisierte jene Änderungen, die den neuen „Call of Duty“-Titel von seinen Vorgängern unterscheiden sollten. Doch trotz der Kritik ist CoD MW2 extrem erfolgreich.

Die Time-to-Kill sei zu niedrig und das Lootsystem in Warzone wäre zu kompliziert. Rucksäcke und Panzerplatten wurden kritisiert und der 2vs2-Gulag kam auch nicht besonders gut an. Das ging so weit, dass einige Stimmen innerhalb der Community Modern Warfare 2 bereits abschrieben.

Viele Fans hofften deshalb, dass die Season 2 die Stimmung wieder rumreißen könnte und tatsächlich wurde der Hype wieder größer. Doch jetzt, wo die Inhalte endlich spielbar sind, stellt sich die Frage, ob die Vorfreude berechtigt war.

Wir haben die Reaktionen der Community zu den wichtigsten neuen Features und Änderungen gesammelt und stellen sie euch im nächsten Abschnitt vor. Einen Überblick über alle Features findet ihr hier: Season 2 ist online – Alle Infos in 3 Minuten.

Einen Ausblick auf die Features von Season 2, sowie Eindrücke der neuen Map Ahsika Island seht ihr hier im Trailer:

Warzone 2 – Die ersten Eindrücke sind positiv

Wie reagieren die Spieler auf die Änderungen durch Season 2? Abgesehen von wenigen Gegenstimmen ist der erste Eindruck der neuen Season positiv. Zum Start hatten die Server zwar mit einigen technischen Problemen zu kämpfen, doch selbst Ausfälle und Abstürze können die Stimmung nicht wirklich trüben.

Bereits nach dem ersten Spiel fühlt sich der Unterschied wie Tag und Nacht an! Audio und Sound haben sich merklich verbessert

Die Geschwindigkeit, mit der man Platten nachlegen kann und das Movement fühlt sich gut an, genau wie in WZ1

Man kommt leichter an Cash. Bereits kurz nachdem ich gelandet war, hatte ich genug für mein Loadout

Loadout-Drops sind besser verteilt

1vs1-Gulag ist solide und man startet mit 3 Panzerplatten Super gemacht Infinity Ward, 10/10 Update! Reddit-Thread des Nutzers u/young_k0be

Viele Nutzer stimmen dieser Ansicht zu. Der Nutzer u/__Dave_ merkt an, dass sich das Movement seit dem Update viel flüssiger anfühlt. Das Spiel reagiert schneller und feinfühliger auf die Eingaben der Spieler. Die Geschwindigkeit, mit der man seit dem Update Panzerplatten nachlegen kann, gefällt ihm ebenfalls. Das gehe nicht zu schnell, sei bei weitem aber auch nicht so träge wie zuvor.

Was sagt die Community zur neuen Map? Auch hier ist das Echo der meisten Spieler positiv. Die Community lobt das Design der Karte. Der Resurgence-Modus ist eine willkommene Abwechslung zur normalen Warzone und zur DMZ. Einige Spieler merken jedoch an, dass die Verteilung der Kaufstationen nicht optimal sei, diese wären zu stark in der Mitte der Karte konzentriert.

Zwar kam es besonders auf Ashika Island gestern noch häufig zu Abstürzen und auch die Panzerplatten waren rar gesät, doch diese Probleme dürften in den nächsten Tagen behoben werden. In Bezug auf die Panzerplatten haben die Entwickler bereits nachgebessert und einen Hotfix implementiert.

Wie findet die Community die Änderungen an der DMZ? Im Vorfeld des Updates gab es viele kritische Stimmen. Die Spieler bemängelten, dass ihr Fortschritt zurückgesetzt werden sollte. Am Ende kam es dann jedoch weniger schlimm, als von vielen befürchtet.

Aktuell scheint es sowieso ein anderes Thema zu geben, dass für Unruhe sorgt. Offenbar ist die AI wieder einmal zu stark. Eine Kritik, die seit dem Release nicht abebben will. Es ist aber gut möglich, dass die Entwickler hier bald Anpassungen vornehmem werden, so wie sie es in der Vergangenheit bereits häufiger getan haben.

Multiplayer – Spieler feiern Ranked-Modus, fordern mehr Content und regelmäßige Updates

Welche Dinge werden von der Community gelobt? Hier stechen vor allem Änderungen am User-Interface heraus. Die Spieler loben die neue Menüführung, wie zum Beispiel bei den Waffen-Camos. Das alte System war vielen zu kompliziert, die neuen Menüs sind leichter zu navigieren.

Für viele Spieler ist der Ranked-Modus ein besonderes Highlight der Season 2. Dort treten Spieler in gewerteten Multiplayer-Matches gegeneinander an. Wenn ihr erfolgreich seid, steigt ihr in der Rangliste auf. Verliert ihr häufig, steigt ihr wieder ab. Im Ranked-Modus könnt ihr euch zudem einzigartige Belohnungen verdienen.

Wie kommen die neuen Karten an? Mit dem Start von Season 2 wurden zwei neue 6vs6-Karten, Dome und Museum, implementiert. Die Museums-Karte war bereits in der Beta spielbar, wurde dann aber wahrscheinlich aufgrund von rechtlichen Unsicherheiten entfernt. Die Dome-Karte dürfte euch bereits aus der Warzone bekannt sein, dort ist sie ein Point-of-Interest in der Mitte der Map.

Die Entwickler haben bereits angekündigt, eine weitere 6vs6-Map mit dem Mid-Season-Update der Season 2 zu veröffentlichen. Einen ersten Eindruck der Map haben sie auf Twitter veröffentlicht.

Die Community lobt die offene und schnelle Kommunikation der Entwickler zum Start von Season 2. Sie hoffen, dass CoD den positiven Trend, der mit der Veröffentlichung von Season 2 gestartet ist, auch in den nächsten Wochen fortsetzen kann.

Jetzt ist eure Meinung gefragt! Habt ihr Season 2 schon angespielt? Was haltet ihr von der neuen Map und den Änderungen an der Warzone? Wie gefällt euch der Multiplayer? Seid ihr zufrieden oder hättet ihr euch weitere Änderungen und Inhalte gewünscht? Lasst uns einen Kommentar da und diskutiert mit der Community!

