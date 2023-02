CoD Warzone 2 erfüllt großen Wunsch der besten Spieler – Doch die wollen eigentlich nur Noobs schlachten

Call of Duty: Warzone 2 hat für Season 3 „Ranked Play“ angekündigt. Von dem Modus profitieren vor allem gute Spieler, die eine Herausforderung suchen. Doch schon werden Rufe laut, dass man dafür im Gegenzug das Matchmaking der normalen Matches verändert.

Es war ein großer Wunsch von vielen guten Spielern der ersten Warzone in ihren absoluten Hochzeiten: Ranked Play. Dabei handelt es sich um einen Spiel-Modus, der den Fokus beim Matchmaking auf den Skill legt.

Spieler werden ihren Werten und Leistungen entsprechend in eine Art Liga eingeordnet und spielen nur gegen Spieler, die auf einem ähnlichen Niveau liegen.

Das Matchmaking von Warzone und Call of Duty im Allgemeinen wird schon seit Jahren kritisch diskutiert. Und die Ankündigung für Ranked Play in Warzone 2 zeigt mal wieder deutlich, worum es vielen guten Spieler darum geht: Einen gedeckten Tisch voll mit Noobs für ein köstliches Schlachtetest.

„Können wir SBMM in normalen Lobbys runterschrauben?“

Der große Trigger-Begriff der letzten Jahre ist das „Skill-basierte Matchmaking“, kurz SBMM. Es hat sich zu einem Kampfbegriff entwickelt, täglich entstehen SBMM-Memes und viele Spieler der aktiven Communitys auf Twitter oder reddit stehen dem System kritisch gegenüber.

Man wollte kein „striktes“ SBMM. Man wünscht sich Lobbys, die eine große Bandbreite an Fähigkeiten liefern. Vom Noob, über Gelegenheitsspieler bis zum Halb-Profi soll alles dabei sein.

Nach der Ankündigung vom SBMM-Modus Ranked Play für Warzone 2 kamen dann direkt Forderungen, dass man das ungeliebte SBMM in den normalen Lobbys ja runterschrauben könnte. Hier etwa ein Tweet vom CoD-News-Account „@ModernWarzone“ nur wenige Minuten nach der Bekanntgabe:

Im Tweet heißt es: „Jetzt, wo wir bald einen Ranked-Modus in Warzone haben, können wir das SBMM in normalen Lobbys etwas runterschrauben?“. Ähnliches findet sich auch auf reddit (via reddit.com) – obwohl hier auch viel über die Rückkehr des Warzone-Modus „Beutegeld“ diskutiert wird.

Das SBMM steht in der Kritik, weil starke Spieler in ihren Augen zu oft gegen ebenfalls starke Spieler antreten müssen. Beim Ranked Play würde man gezielt gegen starke Spieler in den Kampf ziehen – für die normalen Lobbys wünscht man sich dann aber einen geringeren Schwierigkeitsgrad.

Ziel des Matchmakings von Call of Duty ist es, Spieler so lange wie möglich im Spiel zu halten. Dinge wie Fairness oder auch die Fähigkeiten sind Teile des Systems, aber kein Faktor bestimmt das Matchmaking maßgeblich – vor allem nicht in so großen 100-Spieler-Matches wie in Warzone.

Trotzdem steht das vermeintliche SBMM seit Jahren in der Kritik.

