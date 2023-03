CoD Warzone 2: Die besten Sound-Einstellungen für Battle Royal und DMZ

In Call of Duty Warzone 2 ist kaum etwas so wichtig wie guter Sound. Wählt ihr die richtigen Einstellungen, könnt ihr eure Gegner besser orten und schneller reagieren – kleine Optimierungen können den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage ausmachen. MeinMMO erklärt euch, worauf ihr achten müsst.

In Call of Duty gibt es jede Menge verschiedener Einstellung, die eure Spielerfahrung beeinflussen können. Einstellungen am Sound gehören aber zu den wichtigsten Änderungen, die ihr vornehmen solltet. Schon ein paar Handgriffe sorgen dafür, dass ihr eure Gegner früher wahrnehmen könnt.

Sowohl in Al Mazrah, als auch auf Ashika-Island finden Kämpfe häufig in urbanem Gelände statt, ganz egal ob in der Warzone oder DMZ. Oft hört man die Gegner, bevor man sie sieht. Gegnerische Schritte machen ein ganz bestimmtes, dumpfes Geräusch, das in der Klangkulisse aber gerne mal untergeht. Bei allen Einstellungen, die ihr am Sound vornehmt, geht es deshalb darum, die Wiedergabe des tiefen Frequenzbereiches zu verbessern.

Wichtig: Wir haben unterschiedliche Guides verglichen, YouTube-Videos von Profis geschaut und selbst ein wenig experimentiert, um die besten Sound-Settings für euch zu finden. Im Folgenden zeigen wir euch unsere Empfehlungen. Dabei handelt es sich aber nur um Richtwerte, an denen ihr euch orientieren könnt.



Da Gehör und Wahrnehmung bei jedem Menschen unterschiedlich sind, solltet ihr unsere Vorschläge als Ausgangswerte nutzen und die Feinabstimmung ganz nach euren Vorlieben vornehmen.

Mit diesen Audio-Settings behaltet ihr im Battle Royal stets die Oberhand

Eines jedoch vorweg: ganz egal, ob ihr am PC spielt oder euch auf der Konsole heimisch fühlt, wir empfehlen euch ein Headset zu benutzen. Falls ihr noch kein Headset habt, aber über einen Kauf nachdenkt, könnt ihr hier nachschauen: Die besten Gaming-Headsets, die ihr 2023 kaufen könnt

Selbst wenn in eurem Fernseher oder Computer-Bildschirm gute Lautsprecher verbaut sind, können diese nicht mit einem ordentlichen Headset mithalten. Grundsätzlich gilt: je näher die Audio-Quelle an euren Lauschern ist, desto besser.

Audio-Option Einstellung Audio-Mix Kopfhörer-Bassverstärkung Gesamtlautstärke 100 Musiklautstärke 0 – 10 Dialoglautstärke 25 Effektlautstärke 80 – 90 Treffergeräuschlautstärke 70 – 90 Mono-Audio Aus Sprach-Chat An Sprach-Chat-Lautstärke 50 – 100 Proximity-Chat An Tinnitus-Ton Reduzieren An

Die jeweiligen Werte, die ihr in der Tabelle findet, sind lediglich Richtwerte. Ihr könnt sie ganz nach euren Vorlieben anpassen. Wir empfehlen euch aber, besonders bei den Audio-Optionen, bei denen wir ein Spektrum angegeben haben, die niedrigsten Einstellungen nur in Ausnahmefällen zu unterschreiten.

CoD MW2: Profis kritisieren geheime Audio-Einstellungen der Liga-Teams – So könnt ihr sie ebenfalls nutzen

Die einzelnen Audio-Optionen im Detail

Den Audio-Mix „Kopfhörer-Bassverstärkung“ solltet ihr unabhängig davon wählen, ob ihr tatsächlich mit einem Headset spielt oder nicht. Von allen Optionen gibt dieser Mix die tiefen Frequenzen, zu denen Schüsse und vor allem Schritte zählen, am besten wieder. Kein Wunder also, dass fast alle Profis davon überzeugt sind.

Die Musik- und Dialoglautstärke könnt ihr hingegen getrost reduzieren. Beide Einstellungen verleihen der Kampagne eine gewisse Tiefe, in der Warzone oder DMZ stören sie aber mehr, als sie euch helfen. Stellt die Dialoglautstärke aber auch nicht zu leise ein, sonst könntet ihr zum Beispiel die Ansage eines gegnerischen UAVs verpassen. Ein Wert von 25 scheint hier ein guter Kompromiss zu sein.

Setzt ihr eure Treffergeräusche auf einen zu niedrigen Wert, kann es sein, dass euch im Gefecht klangliches Feedback fehlt. Andersherum können zu laute Effekte eure Konzentration stören. Das ist besonders ärgerlich, wenn euch zum Beispiel ein raschelndes Gebüsch von einem sich anschleichenden Gegner ablenkt.

Die Lautstärke des Sprach-Chats könnt ihr nach euren Vorlieben anpassen. Wichtig ist, dass ihr eure Teammitglieder gut hören könnt. Sind sie zu leise, könnt ihr eure Einstellungen entsprechend anpassen. Davon unabhängig empfehlen wir, den Proximity-Chat zu aktivieren. Diese Einstellung erlaubt es euch, der Kommunikation eurer Gegner zu lauschen, sofern sie sich in eurer Nähe aufhalten. Mit etwas Glück könnt ihr sie so überraschen. Aber Achtung! Andersherum erlaubt es euren Gegner auch, eure Kommunikation zu verfolgen.

Abschließend empfiehlt es sich, die Tinnitus-Geräusch-Unterdrückung zu aktivieren. Einmal aktiviert, reduziert sie die akustischen Signale von Blend- und Betäubungsgranaten. Ihr nehmt gegnerische Bewegung besser wahr und könnte eine heikle Situation im besten Fall noch zu euren Gunsten drehen.

