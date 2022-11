In Call of Duty Modern Warfare 2 könnt ihr dank Waffenschmiede 2.0 nicht nur eure Waffen anpassen, sondern auch eure Aufsätze. Wir zeigen euch, wie ihr sie tunen könnt, welche Aufsatzarten sich tunen lassen und warum ihr das tun solltet.

Waffen Tuning – Was ist das? In Call of Duty könnt ihr eure Waffen wie gewohnt in der Waffenschmiede anpassen und nach euren Vorstellungen schmieden. Infinity Ward hat jedoch für Modern Warfare 2 eine Schippe draufgelegt und den Waffenschmied noch weiter ausgebaut.

Ihr könnt jetzt nicht nur eure Waffe anpassen und sie mit Wunschaufsätzen verbessern, sondern sogar eure Aufsätze per Tuning anpassen.

Damit habt ihr bessere Möglichkeiten, an eure Wunschwaffe heranzukommen. Das System dahinter ist jedoch zum Start hin etwas undurchsichtig. Deshalb zeigen wir euch, wie ihr eure Aufsätze tunen könnt und warum ihr das tun solltet.

CoD MW2: Aufsatz Tuning – So gehts

Wichtiges zum Waffen Tuning: Damit ihr die Möglichkeit erhaltet, eure Aufsätze zu tunen, müsst ihr zuallererst eure Waffe auf ihr maximales Level erhöhen. Bei der M4 wäre das Level 20. Wenn ihr das Höchstlevel erreicht habt, öffnet sich ein neues Fenster im Waffenschmied, wenn ihr einen Aufsatz anvisiert.

Hier markieren wir euch das Level sowie den Menüpunkt „Tunen“

Als Bespiel nehmen wir nun für die M4 den Corio Precio-Fabrikschaft. Wenn wir diesen tunen wollen, können wir zwei Hebel betätigten, die sich je nach Verschiebung positiv oder negativ auf unsere Werte auswirken.

Waffentuning ohne Anpassung des Reglers Waffentuning mit Anpassung des Reglers In unserem Vergleichsbild erkennt man eine Veränderung des Rasters bei Verschiebung der Regler

Wenn wir jetzt mehr Präzision haben wollen, schieben wir den unteren Hebel nach rechts, bekommen dafür aber auch einen Malus auf unsere Mobilität. Der Waffenschmied ist somit ein zweischneidiges Schwert.

Jede Verbesserung muss mit einer Verschlechterung kompensiert werden, damit ihr nicht mit Überwaffen herumrennen könnt. Überlegt euch also gut, wie ihr eure Aufsätze anpasst. Mit den richtigen Kompromissen lassen sich im Waffenschmied 2.0 schnell starke Waffen bauen.

Welche Aufsatzarten lassen sich tunen? Wir haben uns in der Waffenschmiede hingehockt und herausgefunden, welche Arten von Aufsätzen sich wirklich tunen lassen und sind auf folgendes Ergebnis gestoßen:

Griff

Schaft

Visier

Lauf

Mündung

Unterlauf

Munition

Die einzigen Komponenten, die sich nicht tunen lassen, sind:

Laser

Magazin

Beachtet aber, dass sich nicht jeder Aufsatz der aufgelisteten Aufsatzarten tunen lassen. Es existiert bei der M4 zum Beispiel der „Demo D50-Pufferrohr“. Dieser lässt sich nicht tunen.

Warum sollte ich meine Aufsätze tunen? In der Geschichte von CoD konnten Spieler zuvor nur ihre Aufsätze einsetzen und so durch diese Boni ihre Waffen tunen. Jetzt hat euch Infinity Ward mehr Freiheit dagelassen, um noch näher an eure Wunschwaffe zu gelangen.

Das System mag einen Spieler gern erschlagen, da man oft nicht weiß, welcher Aufsatz denn gut ist und ob durch das Tuning nicht noch andere Aufsätze besser wären. Habt ihr euch jedoch einmal reingefunden und Zeit genommen, wird das System dahinter klarer und versteht, welche Aufsätze zu welcher Waffe am besten passen würden.

Nehmt euch also gern etwas Zeit, probiert viele Optionen aus und testet sie auf dem Schießstand oder in einem privaten Match. Mit der richtigen Kombi werdet ihr spürbar auf dem Schlachtfeld die Unterschiede merken.

