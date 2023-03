Twitch: CoD Warzone 2 verliert einen seiner wichtigsten Spieler, weil es nichts zu holen gibt

Aydan Conrad (23) gehört zu den bestverdienenden Warzone-Spielern überhaupt und ist zudem als Content Creator zu Call of Duty auf Twitch und YouTube aktiv. Doch nach einigen Monaten im Nachfolger Warzone 2 hat Aydan keine Lust mehr und kündigt eine Pause an.

Was ist das für ein Spieler? Aydan “Aydan” Conrad gilt als einer der besten Warzone-Spieler überhaupt. Als Erster verdiente er über 300.000 $ im Battle Royale, mittlerweile steht er mit über 400.000 $ auf Platz 2 der bestverdienenden Warzone-Spieler (via dexerto).

In Warzone 2 wollte der 23-Jährige seinen Siegeszug fortsetzen, doch weniger als ein halbes Jahr nach Release hat er keine Lust mehr – und er ist nicht der Einzige.

Neben Call of Duty ist Aydan auch in Fortnite unterwegs. Mit der Zeit, die er sonst in Warzone 2 steckt, möchte er sich jetzt unter anderem den Unreal Editor anschauen, der Fortnite wie ein völlig anderes Game aussehen lässt:

Bietet Warzone 2 nicht genug Anreize zum Spielen?

Warum hört Aydan auf? In einem Video, das der Content Creator am 27. März auf Twitter veröffentlichte, kündigte er an, sich von Warzone 2 zurückziehen zu wollen. Für den Spieler, der sich selbst als “super kompetitiv” bezeichnet, gibt es einfach nicht genug zu holen.

So fehlen ihm die “High Roller”-Wetten mit hohen Einsätzen und Turniere mit großen Preis-Pools, wie er sie aus dem originalen Warzone kennt. Diese sogenannten “Wagers” seien ziemlich tot, in den letzten Tagen habe dort niemand mit ihm spielen wollen.

Turniere gab es zwar bereits einige, von denen aber keines mehr an den Preis-Pool von 100.000 $ des “OpTic Texas Warzone 2 Kickoffs” zum Release im November heranreichte. Im Moment gebe es laut Aydan nur Twitter-Turniere, die nicht besonders lohnend seien, teilweise fänden sich nicht einmal genug Teilnehmer.

Insgesamt beschreibt der 23-Jährige das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt als “schal”, es gebe nichts Neues oder Aufregendes. Da der kompetitive Aspekt enttäuschend sei, bleibe ihm nur, Content daraus zu machen – und davon gebe es einfach nicht genug. Ohne neue Inhalte hätte er auch keinen Spaß daran, neue Videos für YouTube oder TikTok zu produzieren.

Wir haben euch das Video hier eingebunden:

Kein Abschied für immer

Wie geht es jetzt weiter? Aydan will sich für die restliche Dauer von Season 2 aus Warzone 2 zurückziehen, die läuft laut Battle Pass bis zum 12. April. Zu Season 3 möchte er dem Spiel noch einmal eine Chance geben.

Darüber hinaus möchte er dem CoD-Franchise die Treue halten, sich aber auf den Ranked-Modus konzentrieren – der kommt mit Season 3 zu Warzone 2.

Zwischendurch soll es aber auch einmal etwas ganz anderes sein, wie Creative 2.0 in Fortnite oder Elden Ring. Vielleicht kann etwas Abstand ja seine Leidenschaft wieder entfachen.

Wie kommt das an? Das Video, in dem Aydan seine Pause ankündigt, wurde auf Twitter mehr als 2,2 Millionen Mal angesehen. In den Kommentaren zeigen sich die Zuschauer verständnisvoll und geloben, ihm weiter zuzusehen, egal, was er spielt.

Wenn es euch wie Aydan geht und ihr sehnsüchtig auf das Release von Season 3 wartet, um wieder etwas Schwung in CoD: Warzone 2 zu bringen, haben wir hier alle bekannten Informationen für euch zusammengefasst:

