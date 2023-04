Welche Multiplayer-Shooter sind gerade die besten? Stellt mit uns ein Ranking auf

Erzählt uns, welche Multiplayer-Shooter im Jahr 2023 eure Favoriten sind. Bleibt ihr bei den großen Titeln oder habt ihr einen Indie-Geheimtipp entdeckt, den alle kennen sollten? Verratet es uns in der Umfrage.

Hier könnt ihr abstimmen: Gebt eure Stimmen für eure Lieblings-Shooter in dem Umfrage-Tool weiter unten ab und stellt mit uns ein Community-Ranking auf.

Jeder von euch kann bis zu 5 Spiele auswählen, die ihr am besten findet. Ihr müsst euch also nicht auf eins festlegen. Die Wahl kann aber weiterhin nicht rückgängig gemacht werden.

Was ist der Stand der Shooter 2023? Nach vielen Jahren Dominanz haben die großen Shooter-Marken wie Battlefield und Call of Duty einen schweren Stand. Die Spielerzahlen sinken und es hagelt Kritik an den Spielmodi und den Cheatern, die man scheinbar nicht unter Kontrolle bekommen kann.

Auch der Loot-Shooter-Platzhirsch Destiny 2 hat nach der neuen Erweiterung Lightfall Kritik kassiert. Selbst dem ehemalig unangefochtenen Battle-Royale-Champion Fortnite geht’s heutzutage nicht mehr so blendend wie vor einigen Jahren.

Einige Shooter-Fans scheinen sich 2023 nach Alternativen im Indie-Bereich umzuschauen. So sammeln Shooter wie Squad oder Hell Let Loose auf Steam viele positive Wertungen, doch ihre Spielerzahlen können mit einem Warzone 2 nicht mithalten.

Es scheint, als würde aktuell der eine große Hit fehlen, der einen großen Teil der Community mitreißt und die Shooter-Landschaft dominiert. Aber vielleicht braucht es den auch gar nicht? Was meint ihr?

Verratet uns in den Kommentaren, wie ihr die aktuelle Lage der Shooter-Spiele seht. Habt ihr ein Spiel, das ihr immer zockt oder seid ihr mit dem Angebot allgemein unzufrieden? Was genau gefällt euch oder gefällt euch nicht an den Titeln, die gerade auf dem Markt sind?

Erzählt es uns und viel Spaß beim Abstimmen! Wir sind gespannt.

