Gerissene Kaufstationen in CoD Warzone 2 nehmen Spieler jetzt als Geiseln

Kaufstationen in Call of Duty: Warzone 2 und DMZ sind normalerweise der Schlüssel zum Erfolg. Ein neuer Bug sorgt aber jetzt dafür, dass die Hilfsmittel euch einfach verschlucken.

Eine Runde Warzone beginnt normalerweise so: Ihr springt alleine oder mit euren Freunden über eurem Lieblingsort in Al’Mazrah oder auf Ashika Island ab. Am Boden angekommen, sucht ihr euch eine Knarre und ein bisschen Ausrüstung und schon beginnt die Jagd auf Gegner oder die Suche nach dem nächsten Auftrag.

Für viele Spieler geht es im Anschluss auf schnellstem Wege zur Kaufstation. Dort gibt es alles, was es zum Überleben in der Warzone braucht. Waffen, Rüstungsplatten, taktische Items, ja sogar ganze Loadouts könnt ihr mittlerweile kaufen.

Doch Achtung, ein neuer Bug an den Kaufstationen kann euch jetzt die ganze Runde vermiesen.

Was ist das für ein Bug? Wenn ihr auf eine Kaufstation hüpft oder via Hechtsprung hinter ihnen in Deckung geht, kann es sein, dass ihr von ihnen verschluckt werden. Ihr seid dann in einem kleinen Kasten gefangen und kommt von allein nicht mehr heraus. Aber keine Sorge, es gibt Möglichkeiten der Falle zu entkommen. Nur Solospieler sollten sich in Acht nehmen.

Mit Season 2 Reloaded kamen viele neue Features zu Al’Mazrah und Ashika Island. Offenbar hat sich aber auch ein Fehler eingeschlichen.

Von der Kaufstation als Geisel genommen – das sorgt auf Reddit für jede Menge Lacher

Im Subreddit r/CODWarzone hat der User u/Jesus_CoD ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie er von einer Kaufstation gekidnappt wird. Verzweifelt versucht er sich aus den Fängen der Box zu befreien, doch am Ende hilft nur ein Präzisionsluftschlag. Im ausgeknockten Zustand kann er sich irgendwie aus der Box herauswinden und anschließend wiederbeleben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Ein falsches Manöver und auch ihr könnt Geisel einer Kaufstation werden.

Unter seinem Beitrag finden sich zahlreiche Kommentare von anderen Spielern, denen dasselbe Schicksal widerfahren ist. Der Bug scheint nicht nur in Warzone, sondern auch in DMZ aufzutreten. Dabei sind Al’Mazrah und Ashika Island gleichermaßen betroffen.

Das ist uns auch in DMZ passiert. Mein Kumpel hat sogar versucht, sich mit einer Granate frei zu sprengen. Nichts hat geholfen. Wir mussten dann ein Fahrzeug besorgen und ganz nah an die Kaufstation heranfahren. So konnte er ins ATV einsteigen und sich befreien. Das scheint die einzige Möglichkeit zu sein. u/dknisle1

Während einige User darüber diskutieren, wie man sich am besten aus der Situation befreien kann, nehmen es andere mit Humor.

Hey Leute! Ich stecke mal wieder in einer Kaufstation fest – Braucht ihr noch irgendwas? u/Onmy47shi

Offenbar waren bereits viele Spieler von dem Fehler betroffen. Das Trello-Board der Entwickler lässt aber vermuten, dass der Fehler zumindest bekannt ist. Wann der Bug behoben wird, ist allerdings noch nicht klar. Seid also besonders vorsichtig, wenn ihr das nächste Mal zu einer Kaufstation geht. Solange ihr euch ohne „Springen“ nähert, solltet ihr sicher sein.

Wurdet ihr oder einer eurer Freunde bereits Opfer der kidnappenden Kaufstationen? Ist euch in der Vergangenheit bereits etwas Ähnliches passiert? Habt ihr eine alternative Lösung parat? Wir wollen eure Meinung hören! Lasst uns einen Kommentar da und diskutiert mit der Community.

