Update sollte die NPCs in Warzone 2 klüger machen, doch die sorgen jetzt für Chaos

Mit „Season 2 Reloaded“ von Call of Duty: Warzone 2 wollten die Entwickler die AI in DMZ überarbeiten. Die NPCs können jetzt eine Vielzahl verschiedener Fahrzeuge benutzen, doch das sorgt für totales Chaos.

Spielern, die regelmäßig in der DMZ im Einsatz sind, dürfte das folgende Szenario bekannt vorkommen: Ihr habt grade eine Stronghold erobert und schon rückt die NPC-Verstärkung an. Die AI ist ein integraler Bestandteil der DMZ und Spieler müssen stets entscheiden, wie sie taktisch mit dieser Bedrohung umgehen.

Je länger ihr in einem Gebiet verweilt, desto höher wird das Risiko, dass die NPCs Verstärkung anfordern. Bisher konnte man sich darauf verlassen, dass die NPCs in einem umgebauten Pick-up-Truck anrücken. Doch offenbar hat die AI mit dem Mid-Season-Update entdeckt, dass es in Al’Mazrah noch andere Fahrzeuge gibt. Seit dem letzten Update sind die Bots mit unterschiedlichen Karren unterwegs – oder versuchen es zumindest.

Season 2 Reloaded bringt neuen Content, viele neue Features, Bugfixes und jede Menge kleinerer Änderungen. Einen Überblick findet ihr hier im Video:

NPCs in DMZ sind monatelang extrem zielsicher – haben aber offenbar keinen Führerschein

Die Community ärgert sich im Prinzip seit der Veröffentlichung von Call of Duty: Warzone 2 über die NPCs in der DMZ. Häufig kritisierten die Spieler deren Zielgenauigkeit. Die Bots waren schlicht zu stark, das galt besonders für Spieler, die alleine unterwegs waren.

Doch selbst wenn ihr zu dritt unterwegs gewesen seid, waren die Bots keine einfachen Gegner. Je länger ihr in Kämpfe verwickelt wurdet, desto schwieriger wurde es für euch. Die Bots waren so zahlreich und so zielsicher, dass man seinen Vorrat an Panzerplatten schnell erschöpft habt.

Obwohl die Entwickler die Stärke der AI mit mehreren Nerfs ein wenig eingeschränkt haben, geht das manchen Spielern nicht weit genug. Umso größer ist jetzt die Genugtuung, dass die verhassten NPCs hinterm Steuer extrem inkompetent sind. Auf Reddit ist dazu ein Video beliebt, das zeigt, wie die Bots vergeblich versuchen, einen Lastwagen zu rangieren.

Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte!

Unter dem Reddit-Beitrag finden sich zahlreiche hämische Kommentare. So schreibt der Nutzer u/mczulu72 zum Beispiel „Level 1 Skill im Autofahren; Level 100 Skill im Shotgun-Snipen“. Der Nutzer u/Diligent012 schreibt: „Dieses Spiel hört nie auf, mich zu überraschen – lol“.

Andere Spieler glauben, dass NPCs betrunken sein müssen, in der DMZ finde man ja häufig Schnaps und billigen Wein. Zwei Gegenstände, die man tatsächlich immer genau dann findet, wenn man eigentlich verzweifelt auf der Suche nach Munition oder Panzerplatten ist.

