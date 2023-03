CoD MW2 & Warzone 2: Update der Mid-Season 2 startet heute – Wann kommen die Patch Notes?

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Call of Duty: Profi beendet Karriere mit 27 – Wechselt zu Twitch in der größten CoD-Krise seit Jahren

Was steckt im Update? Die Entwickler haben in letzter Zeit auf Twitter bereits einige Details zu den Änderungen am Spiel verraten:

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Am Abend des 15. März 2023 startet die Mid-Season 2 von Call of Duty: Warzone 2 und Modern Warfare 2 . Das Reloaded-Update bringt neuen Content, ändert aber auch viele Kleinigkeiten im Spiel. Alle Infos zum Update und den Patch Notes findet ihr hier auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to