CoD Warzone 2: Wer die falsche Grafikkarte hat, kann seit 2 Wochen nicht mehr spielen – Spieler starten Petition, senden Wut-Pizza

Am 12. April 2023 erhielt Call of Duty mit dem Start von Season 3 ein riesiges Update, das größte seit dem Start von Warzone 2 und Modern Warfare 2. Doch wer eine Grafikkarate mit der „AMD Vega GP“ hat, kann seitdem Call of Duty nicht mehr genießen. Die betroffenen Spieler fühlen sich ohnmächtig, wollen sich aber Gehör verschaffen.

Was ist das Problem? Am 12. April kam ein großer Patch zur Season 3. Doch Spieler mit einer „AMD VEGA GPU“ erleben seitdem Crashes, wenn sie Modern Warfare 2 und Warzone 2 starten, mit der Nachricht: DirectX X sei auf einen Fehler gestoßen.

Wie PC Gamer schreibt, betrifft dieses schwerwiegende Problem seitdem Hardware wie die Radeon VII und so ziemliche alle Ryzen-Prozessoren mit einer integrierten GPU: Das sind wahrscheinlich weltweit Tausende von PC-Spielern.

Entwickler gestehen Probleme ein – Aber sie bleiben bestehen

Wissen die Entwickler das? Ja, nach 1.000 Beschwerden (via steam) hat Beenox, das kanadische Studio hinter der PC-Version, am 17. April auf Twitter eingestanden: Man schaue sich das Problem an, das AMD Vega User bei Warzone 2 und Modern Warfare 2 betrifft.

Was machen die Spieler vor Wut? Zwei Wochen ist der Twitter-Post nun her, aber die Situation der Spieler hat sich noch nicht verbessert.

272 Unterschriften hat mittlerweile eine Petition auf „change.org“ – Spieler sind hier sauer, weil sie nicht verstehen, dass ein Spiel, das vor Season 3 einwandfrei lief, jetzt nicht mehr funktioniert und auch von Activision ignoriert werde. Activision müsse das Problem „dringend“ lösen.

Ein anderer Spieler hat den Entwicklern in Quebec eine Käsepizza mit der Nachricht „Help Vega Please“ geschrieben.

Auf reddit ist man sich aber einig: Die Pizza hat die Entwickler sicher nie erreicht. Die sei schon aus Sicherheitsvorkehrungen sicher in der Eingangshalle entsorgt worden.

Für die Spieler bleibt offenbar nur, zu warten, bis das Problem gelöst ist.

Die Idee, den Entwicklern des Lieblings-Spiels eine Pizza zu schicken, um sie zu motivieren, kam Spielern schon häufiger. Ob das so richtig den Frust mindert, eine eiskalte Pizza an der Arbeitsstelle zu betrachten, ist eine andere Frage:

