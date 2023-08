Eines der größten Free2Play-MMOs auf Steam nimmt eine kleine Änderung vor, bringt Spieler gegen sich auf: 91 % negative Reviews

Bei World of Warships kam es in den letzten 14 Tagen zu einem starken Review-Bombing auf Steam. Die Spieler beschweren sich über ein Änderung am Sommer-Event, die die Entwickler vorgenommen haben. Zwar rudert Wargaming in der neusten Ankündigung etwas zurück, doch noch immer trudeln negative Reviews ein, auch weil die Spieler über einige allgemeine Änderungen frustriert sind.

Was macht die Spieler so sauer? Am 10. August kündigten die Entwickler ihr Event zum 8. Geburtstag an. Das ist ein kleines Highlight, weil man darüber schnell an viele interessante Belohnungen kommen kann. Doch dieses Jahr wurden Änderungen angekündigt, die viele Spieler nicht gut fanden:

Früher drehte sich das Event darum, dass die Spieler Stufe X-Schiffe in ihrem Hafen hatten. Dafür gab es als Belohnung einen Supercontainer pro Schiff. Die Schiffe in den unteren Tiers spielten keine so große Rolle.

Doch die Belohnungen wurden dieses Jahr verändert und gleichzeitig reduziert. Statt direkt Container zu bekommen, gibt es jetzt Festival-Tokens.

Zwar bekommt man für ein Tier X-Schiff satte 200 Tokens, doch nur die ersten 30 Supercontainer kosten genau so viel. Für alle danach zahlt man 400 Tokens, also das doppelte.

Diese Änderung brachte das Fass für viele zum Überlaufen. Denn schon seit 2021 gab es immer wieder kleine Anpassungen, die World of Warships für die Spieler unattraktiver machte.

Zudem wurde der Discord-Server zu World of Warships stark kritisiert. Hier bemängeln die Spieler, dass Kritik zu dem Sommer-Event einfach gelöscht worden sei. Darum haben viele zu den Steam-Reviews gegriffen, um sich Gehör zu verschaffen.

Wie zeigen die Spieler ihren Unmut? Auf Steam bekam World of Warships in den letzten 14 Tagen 5.121 Reviews. Davon fielen satte 4.671 (also 91,2 %) negativ aus. Zuvor kam das Spiel auf insgesamt 83 % positive Bewertungen.

Wargaming hat inzwischen bei dem Sommer-Event einige Anpassungen vorgenommen. Doch das verlangsamt die negativen Reviews derzeit nicht.

Wargaming rudert zurück, doch viel von der Kritik bleibt

Was hat Wargaming jetzt geändert? In einem neuen Blogpost gaben die Entwickler bekannt, dass jeder Spieler nun 110 Supercontainer kaufen kann. Außerdem wurde das Bundle mit den 400 Tokens entfernt und es wurden weitere Tokens für “Performance Boni” eingeführt.

Im Beitrag wurde zudem erklärt, warum die Änderung so angekündigt wurde. Das aktuelle System löst ein Problem in der Wirtschaft des Spiels aus:

Wir möchten transparent machen, dass wir ein großzügiges Jubiläumssystem und die wirtschaftliche Gesundheit des Spiels in Einklang bringen müssen. In den letzten 8 Jahren ist die Auswahl an Schiffen im Spiel auf über 600 angewachsen […]. Daraus folgt, dass mit der wachsenden Schiffssammlung auch die Anzahl der Jubiläumsbelohnungen, die die Spieler jedes Jahr sammeln können, gestiegen ist. Letztes Jahr erhielt ein Spieler mit allen Schiffen Belohnungen im Wert von mehr als 180.000 Dublonen. Dieser anhaltende Trend belastet das wirtschaftliche Gleichgewicht des Spiels und wir ergreifen in regelmäßigen Abständen Maßnahmen, um unsere Systeme zu optimieren.

Wie reagieren die Spieler? Im Reddit wird das als Sieg für die Spieler gefeiert. Sie haben sich gegen das “böse Wargaming” durchgesetzt und sogar ein bisschen Lob für die Entwickler dagelassen.

Doch im Grunde wurde nun ein Kritikpunkt von vielen behandelt.

Mit über 11.000 gleichzeitigen Spielern am 28. August und über 411.000 im Peak gehört World of Warships übrigens zu den größten MMOs auf Steam (via SteamDB).

Fokus auf Monetarisierung und nicht auf die Spieler

Was kritisieren die Steam-Reviews noch? In den Bewertungen wird über einige Dinge gemeckert, etwa die generelle Monetarisierung mit Dublonen und Tokens zum Verschleiern von Echtgeld-Ausgaben, die Abschaltung der offiziellen Foren im Juli und generell weniger Ingame-Belohnung bei gleichzeitig größerem Fokus auf den Shop.

Ein Spieler schreibt dazu: “Im Moment haben wir unfassbare 7 Verkaufsevents, plus Lootboxen, plus Premiumaccount und einen Battelpass gibt es natürlich auch. Habe ich schon Premiumschiffe erwähnt? Also, wer gerne draußen wohnt, der kann hier problemlos seine Monatsmiete versenken.”

Doch auch die Aussage rund um die Wirtschaft bereitet einigen Spielern Sorgen. Gerade neue und Gelegenheits-Spieler scheinen hier Probleme zu haben, mit den großen Accounts mithalten zu können.

Der generelle Tenor ist: Die Entwickler fokussieren sich zu stark auf den Shop und zu wenig auf die Spieler.

Was sagt ihr zu World of Warships? Spielt ihr es selbst aktiv oder habt ihr aus genau diesen Gründen aufgehört?

