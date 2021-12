Wargaming, die Macher hinter World of Tanks, fahren schwere Geschütze auf: Sie fordern 670 Millionen Rubel Schadensersatz von einem russischen Bürger, das entspricht etwas mehr als 8 Millionen Euro. Der Cheat-Ersteller habe „tausende Pakete“ mit Cheat- und Botprogrammen in Spielen wie World of Tanks oder World of Warships verkauft. Dadurch sei Wargaming ein großer Schaden entstanden. Die Klage gilt als Präzedenzfall in Russland.

Um was geht es in der Klage?

Wie eine russische Fanseite zu World of Tanks berichtet, hat ein Gericht in Moskau eine Klage gegen einen Einwohner von Jekaterinburg eröffnet, eine Stadt mit 1,3 Millionen Einwohnern östlich des Ural-Gebirges (via wotexpress).

Dem Mann wird vorgeworfen, Bots und Cheats verbreitet zu haben, die dazu führen, dass Nutzer der Programme einen unfairen Vorteil gegenüber anderen Spielern genießen. Die Programme seien über Seiten namens „Cyber Tank“ (World of Tanks) und „Cyber Ship“ (World of Warships) vertrieben worden. Die Preise für die Programme sollen zwischen 30 Cent und 25 Euro gelegen haben.

Laut dem weißrussischen Entwickler Wargaming würden diese Bots dazu führen, dass ehrliche Spieler das Interesse am Spiel verlieren.

Vollautomatischer Bot und Programm, das Schwachstellen anzeigt

Was sind das für Programme? Laut den Beschreibungen sind es typische Cheat-Programme. Ein Programm hat die Schwachstelle des gegnerischen Vehikels markiert und dem Cheater damit unfaire Vorteile gewährt.

Ein anderes Programm soll im „Autoplay-Modus“ die volle Kontrolle des Fahrzeugs übernommen und es möglich gemacht haben, Ingame-Währung und Erfahrungs-Punkte zu verdienen, ohne selbst eingeloggt zu sein.

Wie läuft das Verfahren bislang? Es heißt, der Beschuldigte habe sein Schuld, während des Ermittlungsverfahrens, vollumfänglich eingestanden. Dann aber das Geständnis vor Gericht widerrufen.

Die Ermittlung wurde durch eine Spezial-Abteilung, dem „Büro K“ des Ministeriums für interne Angelegenheiten in Russland eingeleitet.

Heute, am 27. Dezember, will das Gericht nun die Beweise generell untersuchen, dazu Zeugen und Opfer vernehmen. Dem Beschuldigten sei aufgetragen worden, sich zur Verfügung zu halten und offenbar das Land nicht zu verlassen.

Der Fall wird als „Präzezdenfall in Russland beschrieben“. Jemanden für einen unlauteren Eingriff in Computer-Spiele vor Gericht zu bringen, ist vorher noch nicht vorgekommen.

“Sollte wie Diebstahl oder Betrug behandelt werden”

Das sagt Wargaming: Ein Rechtsvereter von Wargaming sagt, man habe eine Experten-Meinung eingeholt, um den Schaden zu ermitteln. Der Schaden belaufe sich auf 670 Millionen Rubel, etwa 8 Millionen Euro.

Laut Wargaming sei das Erstellen und Verkaufen solcher Programme dasselbe wie Diebstahl oder Betrug und müsse daher auch im rechtlichen Bereich abgedeckt werden.

In Russland betritt man hier Neuland, in den USA sind solche Klagen gegen Bothersteller fast schon “normal”. Blizzard hat etwa einen legendären Kampf gegen einen deutschen Anbieter von Bots geführt und gewonnen:

