World of Tanks gibt es schon 10 Jahre und das Panzer-MMO hat einige Erfolge feiern können. Doch es gab auch herbe Fehler und Rückschläge. Darüber hat sich der Chef von Wargaming, Victor Kislyi, jetzt zu Wort gemeldet.

Um was geht es? 2020 ist das Jahr, in dem Wargamings Panzer-MMO World of Tanks sein 10. Jubiläum feiert. Dazu gab der Firmengründer und Chef, Victor Kislyi, ein Interview mit der Seite VentureBeat, worin er über die Vergangenheit des Spiels sprach und was gut lief, aber auch was schiefgegangen ist. Zwei der größten Fails aus der Geschichte des Spiels erklären wir euch hier.

Die größten Fehler in World of Tanks – Rubicon und der 9.0-Bug

Auf die Frage nach den schlimmsten Fails der Vergangenheit kamen Kislyi gleich zwei Schnitzer in den Kopf, die in der Vergangenheit für großen Ärger bei den Fans gesorgt hatten. Das berüchtigte Rubicon-Update und ein fieser Bug aus Update 9.0, den die Qualitätssicherung übersehen hatte.

Das war das Problem mit dem 9.0-Bug

Was ist passiert? Als Update 9.0 an den Start ging, hatte die Qualitätssicherung leider einen schwerwiegenden Bug übersehen, der trotz Prüfung live auf die Server kam und sämtliche Spieler weltweit betraf.

Der Bug sorgte bei ungefähr 20 Prozent der Spieler für massive FPS-Einbrüche und machte das Spiel auf deren Rechner quasi unspielbar. Betroffen waren vor allem Spieler, die World of Tanks auf alten, schwachen Rechnern bisher flüssig spielen konnten.

Was war daran so schlimm? Laut Kislyi sind viele der WoT-Spieler keine Hardcore-Gamer, die massig Geld in ihre Rechner stecken. Es gibt auch viele Spieler, die einen alten Rechner zu Hause haben, auf dem sie sonst E-Mails schrieben oder ihre Steuererklärung machen.

Gerade in Russland und China sind solche Spieler häufig. Und genau diese Spieler waren dann auch besonders betroffen vom Bug und konnten plötzlich nicht mehr zocken. Das wurde noch schlimmer, da der Bug kurz vor dem großen russischen Feiertag „Tag des Sieges“ auftrat. An diesem Tag feiert man in Russland den Sieg über die Nazis und welcher Tag würde besser zum Zocken eines Spiels voller Panzer aus dem 2. Weltkrieg passen?

Da viele russische Spieler aber genau da nicht zocken konnten, waren die stinksauer und das war laut Kislyi auch bei den Finanzen zu spüren. Man habe einen herben Treffer hinnehmen müssen und ordentlich Geld ging dadurch verloren.

Rubicon – Das schlimmste Update von WoT

Was ist passiert? Das große Update Rubicon aus dem Jahre 2015 sollte ein fetter Brocken werden und WoT massiv voranbringen. Man hatte große Pläne. So kam ein neuer Spielmodus namens Rampage, bei dem man Respawns, Luftangriffe und neue Maps bekam. Das ganze Spielprinzip von World of Tanks sollte sich hier ändern.

Doch am Ende war der Modus alles andere als das, was die Spieler wollten:

Wir versprachen diesen super neuen Modus, und wir versprachen ihn bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber wir schafften es nicht, den Modus selbst hinzubekommen. Die „Regeln“ des Modus waren nicht gut genug, sagen wir es mal so. Wir dachten, es würde eine innovative neue Erfahrung sein, aber es machte einfach keinen Spaß, wenn echte Spieler anfingen, ihn zu spielen.

Damit mein Kislyi wohl die damals übliche Praxis, dass sich Gilden gegenseitig Siege zuschoben, um den exklusiv in diesem Modus verfügbaren Super-Tank T-22 zu bekommen.

Das war der Trailer zu Rubicon.

Was ist dann passiert? Victor Kislyi und sein Team entschlossen sich dann schließlich, die Notbremse zu ziehen und den Modus wieder zu streichen. Da dies die Spieler wütend machte, wurde viel Arbeit darin gesteckt, die Umstände zu erklären. Dort war man auch sehr transparent und erklärte im Prinzip, das man zu arrogant und optimistisch war und davon ausging, besser zu wissen, was die Spieler wollen, als diese selbst.

Damals wurden erst alle wichtigen russischen Blogger und Influencer zu Wargaming eingeladen, um über die Fehler bei Rubicon zu berichten. Später wurde dies in Europa und den USA wiederholt. Diese Transparenz habe am Ende dazu geführt – so Kislyi – das die Spieler ihnen das Rubicon-Desaster verziehen hätten.

Am Ende hat World of Tanks aber trotz aller Fehler und Rückschritte nach wie vor großen Erfolg und bringt Wargaming viel Geld ein. Anders sieht es um das Flugzeug-MMO World of Warplanes aus. Das stand schon immer im Schatten des Konkurrenten War Thunder und konnte nie wirklich abheben. Daher erklärte Victor Kislyi auch jüngst, das man auf Warplanes nicht mehr viel Zeit und Energie verwenden werde.