YouTuber HandOfBlood schreit euch jetzt in einem seiner Lieblingsspiele an: „Richtiger Fiebertraum“

Der YouTuber Maximilian “HandOfBlood” Knabe (30) bezeichnet sich selbst als “Gamer durch und durch”. Neben League of Legends begleitete ihn ein Spiel besonders: Das Panzer-Spiel World of Tanks. Jetzt wurde der 30-Jährige im Spiel verewigt.

Was ist das für ein Spiel? World of Tanks ist ein MMO des belarussischen Entwicklers Wargaming.net. Darin steuert man einen Panzer in Gefechten gegen andere Spieler. Das Spiel ist free-to-play, verfügt jedoch über Mikrotransaktionen.

Wie kommt HandOfBlood ins Spiel? Der YouTuber ist langjähriger Partner von Wargaming.net. Schon als Schüler habe er das 2010 erschienene Spiel vom Dachboden seines Vaters aus gezockt. Mittlerweile hat er unzählige Videos zu WoT veröffentlicht.

Auf Twitter verkündete HandOfBlood am 26. März, dass er nun mit einer eigenen Figur in dem Spiel verewigt wurde, das ihn schon so lange begleitet (via Twitter).

HandOfBlood brüllt sich selbst an und die Fans lieben es

Was macht HandOfBlood in WoT? Der YouTuber ist als “Kommandant Knabe” im Shop von World of Tanks für Echtgeld erwerben. Das günstigste Bundle beinhaltet für 23,99 € auch XP-Boni und 7 Tage Premium, teurere Bundles schlagen mit bis zu 59,30 € zu Buche.(via wargaming.net).

Das bekommt man für knapp 60 €:

Kommander Knabe

den Panzer RHM Skorpion G

XP-Boni

7 Tage Premium

An den Einnahmen wird der YouTuber mit seiner Agentur Instinct3 beteiligt.

Was ist überhaupt ein Kommandant? Das kann HandOfBlood am besten selbst erklären. In einem YouTube-Video bringt er es folgendermaßen auf den Punkt:

Wenn man in World of Tanks ins Game geht, dann hat man da ein Schlachtfeld, fährt seinen Panzer und wird kontinuierlich zugesülzt vom sogenannten Kommandanten, der im Panzer hockt. Jetzt stellt euch vor, dieser Kommandant, der euch das ganze Gefecht, jedes Gefecht, irgendein Kotelett an die Backe sabbelt, das wäre ich, und zwar in Character.

In über 500 Takes hat der 30-Jährige knapp 300 Voice Lines aufgenommen, um Spielen in jeder Situation den passenden Spruch liefern zu können. Dabei schlägt er einen autoritären Befehlston an, nimmt sich aber nicht allzu ernst, wie man das von HandOfBlood kennt.

Im Video zockt HandOfBlood auch gleich mit seinem virtuellen Ebenbild und ließ sich ordentlich anschreien. Wir haben es euch hier eingebunden:

Wie kommt das an? Die Zuschauer freuen sich für ihren Lieblings-YouTuber. Mit seiner Leidenschaft und seinem Engagement fürs Game habe er sich den eigenen Kommandanten mehr als verdient. Auch die Umsetzung scheint gelungen: Die Sprüche seien “tausendmal besser als die drögen, langweiligen, runtergenuschelten CC Stimmen, die man uns bisher vorgesetzt hat”, schreibt der Zuschauer “Juan Zulu”.

Genau dieser Mix war wohl auch von HandOfBlood beabsichtigt. Auf Twitter bezeichnet er das Ergebnis als “richtigen Fiebertraum.”

HandOfBlood ist quasi ein Method Actor unter den deutschen YouTubern und bekannt dafür, in seinen Gameplay-Videos in die verrücktesten Rollen zu schlüpfen. Dabei hängt er sich richtig rein: Für sein Video zum Katzen-Game Stray schlürfte er Milch aus einem Schälchen und snackte Katzenfutter, das gab aber Ärger:

