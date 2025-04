Überall stirbt der E-Sport, doch eins der Top-MMOs auf Steam startet damit, verspricht Preise

Der E-Sport ist in einer Krise. Teams schließen, Preisgelder bei Spielen wie DOTA 2 gehen runter, bei League of Legends lässt man sich neue Tricks einfallen, um die Zuschauer zu unterhalten. Eins der größten MMOs auf Steam, das Military-MMO War Thunder (Steam, PS4, PS5, Xbox) will jetzt mit dem E-Sport durchstarten.

Das ist die Ankündigung von War Thunder: Das Military-MMO gab bekannt, dass man eine „Champion Series“ plant, die aus 4 Turnieren im Jahr 2025 besteht.

Die Events werden jeweils 8 Tage dauern und in einem „Double-Elimination“-Format stattfinden. Es wird Turniere geben, in denen Spieler Panzer fahren, in denen sie in Flugzeugen gegeneinander kämpfen und Turniere, in denen sie beides machen.

Das große Finale soll im November und Dezember über 3 Wochen stattfinden und alle Formate vereinen.

War Thunder war schon immer das Military-MMO, das für seine realistischen Luftkämpfe bekannt ist:

War Thunder lockt mit kosmetischen Gegenständen und 15.000 €

Was gibt es zu gewinnen? Die Entwickler stellen auf einer Webseite ihr Konzept für die neue Art vor, wie E-Sport laufen soll (via warthunder).

Die Preise sind größtenteils kosmetische Gegenstände, beim Finale gibt’s ein Preisgeld-Pool von 15.000 € und die Chance seinen eigenen Skin zu erstellen, wie das League of Legends macht.

Die ganze Liga soll auch auf Twitch gezeigt werden, sogar mit Kanälen auf Deutsch. Twitch Drops werden auch noch beigesteuert. Twitch Drops haben sich in der Vergangenheit als gutes Mittel erwiesen, um Spieler an ein Spiel zu binden und es gleichzeitig für Streamer attraktiv zu machen, War Thunder zu streamen.

Gerade in Deutschland würden sich Twitch-Streamer sicher über mehr Zuschauer freuen: Das Spiel liegt beim Zuschauerranking auf Platz 1.101. Der größte Streamer in Deutschland zu War Thunder ist “MarkushatdieGangsgestohlen” mit im Schnitt 150 Zuschauern.

War Thunder ist seit Jahren ein dominantes MMO auf Steam

Wie groß ist War Thunder auf Steam? War Thunder gehört zu den Dauerbrennern auf Steam. Das Spiel hat aktuell im Peak 106.391 Spieler erreicht. Auf diesem relativ hohen Niveau ist man schon seit Jahren, seit Juli 2022 hat man konstant Peak-Spielerzahlen über 60.000 in jedem Monat auf Steam.

Aktuell ist War Thunder hinter Rust und vor Delta Force und DayZ das größte MMO auf der PC-Plattform.

Das steckt dahinter: Es ist schön zu sehen, dass im „E-Sport-Winter“ jetzt ein Spiel auch mal in den E-Sport investiert.

Aber es ist klar, dass es mit einem Preisgeld-Pool von 15.000 € jetzt keine Profi-Szene etablieren wird, wie das anderen Spielen gelungen ist. War Thunder scheint hier mit Twtich-Drops vor allem an einer stärkeren Zuschauerbeteiligung aus zu sein: YouTuber kauft mitten im E-Sport-Winter ein eigenes Team in Valorant für 470.000 € – Sieht, wie sie untergehen