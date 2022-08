HandOfBlood zockt Stray und bekommt Ärger mit Tierschützern: „Neuer Tiefpunkt in meinem Leben ist erreicht“

Der deutsche YouTuber Max „HandOfBlood“ Knabe (30) ist bekannt für kreative Videos. Nun spielte er den Indie-Hit Stray mit vollem Körpereinsatz und trank dabei Milch aus einer Schüssel. Dafür gab es Ärger auf Twitter.

Wer ist HandOfBlood?

HandofBlood, der auf Twitter als „Hänno“ auftritt, hat 2,4 Millionen Abonnenten zu den erfolgreichsten Gaming-YouTubern in Deutschland

In seinen Videos schlüpft er in die aberwitzigsten Rollen und Kostüme und stellt sich verrückten Herausforderungen

stellt sich verrückten Herausforderungen Am 1. August 2022 feierte er seinen 30. Geburtstag und drehte ein Video zu dem Indie-Hit Stray

Dabei gab er eine verstörend-geniale Performance als Katze ab und erntete Kritik von Tierschützern

In Stray spielt ihr eine Katze und erkundet eine dystopische Stadt voller Androiden auf der Suche nach eurer Familie. Stray bietet einen eigenen Button fürs Miauen. Falls euch das immer noch nicht überzeugt hat, schaut mal ins Video:

Hänno leidet für sein Video

Welches Video sorgte für Ärger? In dem am 7. August erschienenen Video spielt Hänno das Katzen-Spiel Stray. Dafür trägt er ein Katzen-Kostüm, das ausschaut, als wäre es aus dem Stoff gefertigt, aus dem Albträume sind. Und er verhält sich wie eine Katze.

Bei der Imitation der Katze ist sich der YouTuber für nichts zu schade: Er miaut und schnurrt, was das Zeug hält, jagt einen Laserpointer und spielt mit einem Wollknäuel. Außerdem snackt er Katzenfutter und schlürft etwas Milch aus einer Schüssel.

Was hält Hänno von dem Spiel? So richtig viel Lust schien er auf den Indie-Liebling nicht zu haben. Man spiele halt eine Katze, das sei es dann auch schon gewesen. Und da lag dann wohl auch das Problem, denn er gab zu, dass er mit Katzen so gar nichts anfangen könne.

Die anderthalb Stunden, die es laut seiner Aussage gebraucht hat, ihn in eine Katze zu verwandeln, werden da nicht geholfen haben. Dementsprechend zieht er dann auch das Fazit: „Ein neuer Tiefpunkt in meinem Leben ist erreicht.“

Doch das Leid war nicht ganz umsonst: Das Video erreichte bereits über 220.000 Aufrufe und zahlreiche Fans feiern ihn in den Kommentaren für seine Hingabe. Beste Unterhaltung à la Hänno eben. (via YouTube)

Tierschützer ärgern sich über Milch

Woran stören sich die Tierschützer? Auf Twitter gab es einige negative Reaktionen von Tierschützern. Sie kritisierten Hänno bereits vor Erscheinen des Videos unter einem Post vom 6. August, in dem zu sehen ist, wie Hänno Milch aus einer Schüssel schlürft. (via Twitter)

Die Kritik:

Die Darstellung von Katzen, die total verrückt nach Milch sind, ist weit verbreitet. Aber: Eigentlich sei Milch gar nicht gut für erwachsene Katzen, denn sie würden die enthaltene Lactose nicht verdauen können.

Bei der Milch handelte es sich um Kuhmilch. Diese wird oft unter fragwürdigen Bedingungen hergestellt. Tierschützer störten sich daher daran, dass jemand mit großer Reichweite ein Produkt aus Massentierhaltung „promotet“. Vor allem Tierschützer, die vegan leben, kritisieren die Verwendung von Kuhmilch.

Für besonderes Unverständnis sorgt, dass viele Fans bislang offenbar gedacht hatten, Hänno ernähre sich vegan oder zumindest vegetarisch. Tatsächlich hatte er wohl in der Vergangenheit fleischloses Essen gepostet und sich gegen Massentierhaltung ausgesprochen. (via Twitter)

Der Ärger ging weiter, als Hänno einen Clip postete, in dem er Nassfutter für Katzen probierte. Das Urteil eines Twitter-Nutzers: „Seine moralischen Werte über Bord zu werfen für ein paar Klicks ist echt traurig.“ Zudem handle es sich bei Nassfutter ja nur um Abfälle.

Aber auch bei anderen kamen die Aufnahmen nicht so gut an. Denen schien es allerdings weniger um Tierschutz zu gehen. Sie fanden die Aktion einfach „verstörend und echt widerlich.“ (via Twitter)

Was genau ist eigentlich vegan? Vegetarier essen keine Produkte, für die ein Tier sterben musste. Sie verzichten hauptsächlich auf Fleisch und Fisch. Veganer gehen einen Schritt weiter und verzichten auf alle Produkte, an deren Herstellung Tiere beteiligt waren. Dazu gehören nicht nur Eier oder Milchprodukte, sondern beispielsweise auch Kleidung aus tierischen Materialien oder Kosmetika, die an Tieren getestet wurden. (via Vegetarier essen keine Produkte, für die ein Tier sterben musste. Sie verzichten hauptsächlich auf Fleisch und Fisch. Veganer gehen einen Schritt weiter und verzichten auf alle Produkte, an deren Herstellung Tiere beteiligt waren. Dazu gehören nicht nur Eier oder Milchprodukte, sondern beispielsweise auch Kleidung aus tierischen Materialien oder Kosmetika, die an Tieren getestet wurden. (via The VeganSociety

Gab es auch positive Meinungen? Nicht alle störten sich an Hännos kulinarischem Ausflug. Viele Fans feiern ihn genau für diesen schrägen Humor und zeigten sich beeindruckt von dem Einsatz, den der YouTuber in seine Videos steckt.

Wie reagierte Hänno? Auf YouTube postete er einen Kommentar, in dem er kurz auf die Kritik bezüglich der Milch einging. Dort verlinkte er einen Artikel, in dem erklärt wird, warum Milch tatsächlich nicht gut für Katzen sei. Zu den Vorwürfen im Hinblick auf seine Ernährung gab er bislang kein Statement ab.

Was haltet ihr von der Aktion? Habt ihr jetzt richtig Lust auf ein Glas Milch bekommen oder ist euch der Appetit erstmal vergangen? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

HandOfBlood ist wohl kein großer Fan des Indie-Adventures Stray. Auf Steam konnte es allerdings viele Nutzer überzeugen und auch bei Katzen und Hunden kommt das Game tierisch gut an.