HandofBlood verfährt sich im Truck-Simulator – „Fernseh-Schtar“ Kurt Krömer will, dass nicht geraschelt wird

Im neuen YouTube-Format „Hänno unterwegs“ fährt der Influencer Maximilian ‚HandofBlood‘ Knabe deutsche TV-Persönlichkeiten mit seinem Truck durch die Gegend. Nach dem Musiker Helge Schneider sind nun der Komiker Alexander Bojcan und seine Kunstfigur Kurt Krömer dran.

Was ist das für ein Format? Bei „Hänno unterwegs“ handelt es sich um eine „minimal“ andere Art von Let’s Plays, als sie die meisten vom Gaming-Youtube kennen werden.

Gespielt wird das Game „Euro Truck Simulator„, doch mit der Besonderheit, dass der Influencer HandofBlood dabei mal mehr, mal weniger freiwillig Beifahrer mitnimmt. In der Pilotfolge feierte der bekannte deutsche Sänger und Komiker Helge Schneider seinen Auftritt.

Nachdem die Folge mit über 1,6 Millionen Aufrufen und 130.000 Likes einen großen Erfolg gefeiert hat, geht es mit dem Format nun weiter in die erste Season der Show.

Nun ist Kurt Krömer der Gast auf dem Beifahrersitz dabei und startet zusammen mit HandofBlood durch in die erste Staffel des Formats.

Dabei hat der Influencer am Steuer es nicht so genau mit Straßenschildern, immerhin ist das Navi kaputt. Da verfährt er sich sich zwischendurch auch mal, landet in Bremen statt in Berlin, wird von Gangstern beschossen oder lässt seinen Beifahrer mal ans Steuer. Krömer verbittet sich aber jedwede Ablenkung durch lästiges Rascheln und ist permanent erstaunt, dass ihn nicht jeder sofort erkennt, immerhin sei er ein „Schtar im Fernsehen“.

Fernsehen sei praktisch wie die Titanic erklärt Krömer, unten sei der Maschinenraum schon voller Wasser, oben werde aber noch Champagner gereicht.

Und wenn zwischendurch das LKW abraucht, dann müssen die beiden zusammen anpacken, auch wenn dabei kurz die Strumpfhose ausgezogen werden muss.

„Hänno bringt Let’s Plays einfach auf ein anderes Level!“

Diese Reaktionen gibts: In den Kommentaren unter den YouTube-Videos feiern die Zuschauer das neue Format. Neben dem Humor und tollem Crossover mit Helge Schneider und Kurt Krömer loben die Fans vor allem die hohe Qualität der Produktion.

Die Videos werden perfekt in die Footage des Spiels Euro Truck Simulator hineingeschnitten, sodass es aussieht, als würden HandofBlood und seine Gäste wirklich auf einer Autobahn unterwegs sein. Zudem werden die Kamerawinkel oft gewechselt, um die Fahrt, die Zwischenstops und auch die Crashes aus verschiedenen Perspektiven zu zeigen.

Andere merken außerdem an, dass das Format auf YouTube zudem noch völlig kostenlos ist und qualitativ besser sei als vieles, was das Fernsehen zu bieten hat.

„Wie heftig es einfach produziert ist.“ – Frag Nart auf YouTube

„Finde es so geil, wie in jeder Frontperspektive auf der Gegenspur ‚Berlin‘ zu sehen ist!“ – Epic Music World auf YouTube

„Wie geil ist das bitte- Diese ‚Hänno unterwegs‘-Folgen sind SO genial!“ – Marianne LBNV auf YouTube

„Mega-witziges Video. Hab Tränen gelacht, danke dafür!“ – Das Kleinstfaultier auf Twitter

So geht’s weiter: Nach dem Erfolg der Pilotfolge mit Helge Schneider wird nun die erste Staffel der Show produziert. Vorerst sollen es 3 Folgen werden. Die Namen der weiteren Fahrgäste, die mit Hänno auf Tour gehen werden, sind aber noch nicht bekannt.

Wen würdet ihr gerne in dem Beifahrersitz des Influencers sehen? Schreibt es uns in die Kommentare und erzählt uns, was ihr von dem Format haltet.

Hänno unterwegs ist aber bei Weitem nicht das einzige Projekt von HandofBlood. Er schmeißt aktuell auch ein eigenes E-Sport-Team:

