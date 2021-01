Konflikt um deutschen Twitch-Server zu Rust eskaliert – Streamer werden belästigt

Auch der Betreiber des deutschen Rust-Servers hat Konsequenzen gezogen und erstmal eine Pause angeordnet, während man ein neues Regelwerk erstellt. Der Server soll am Freitag oder Samstag wieder starten. In der Zwischenzeit hat der deutsche YouTuber, StandartSkill, einen eigenen Server zu Rust eröffnet:

Tinkerleo erklärt , der Vorfall sei ihr deshalb so unangenehm, weil die falschen Bestellungen nun Restaurants träfen, die sich in der Corona-Pandemie über jede Bestellung freuen, nur um dann enttäuscht zu werden. Denn sie waren umsonst rausgefahren, weil irgendein Troll das witzig findet.

Bereits am 10. Januar sagte Handofblood, er sei in das Fadenkreuz eines antifeministischen und rechtspopulistischen Trollnetzwerks gerückt, die ihn jetzt massiv in Twitter-Kommentaren angreifen.

Das geschah in der Folge: Der ursprüngliche Vorfall und die Diskussion darum fanden am Samtagabend, dem 9. Januar, statt.

In der Folge bedankten sich einige Frauen bei Handofblood. Viele würden sich bei so einem Thema wegducken, weil sie Ärger fürchten, aber er würde Stellung beziehen.

Einige meldeten sich: Die Streamerin solle sich nicht so anstellen. Im Gaming rede man eben so. Die würde mit ihrem Verhalten den Spaß kaputt machen – wer sich öffentlich im Netz bewege, der müsse das aushalten.

Die deutsche Twitch-Community hat einen Server zum Survival-MMO Rust erstellt. Dort kam es am Samstag zu einem Vorfall: Eine Streamerin wurde sexuell belästigt. In der Folge entstand ein Konflikt auf Twitter, der immer weiter eskaliert. Deutschsprachige Streamer und Streamerinnen wie Handofblood, Lara Loft, Tinkerleo, Shurjoka oder fisHC0p sind ins Fadenkreuz eines Trollnetzwerks geraten.

