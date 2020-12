Jan Böhmermann hat in seinem Podcast die Twitch-Streamerin und Synchronsprecherin LaraLoft als Sex-Maskottchen bezeichnet. Für diese Aussage hat sich der Satiriker und Moderator nun entschuldigt. Es sei ein Missverständnis gewesen, weil sie „cosplaymäßig aussah“.

Was ist passiert? In der Folge „Die Wut ist Glut“ aus dem Podcast „Fest und Flauschig“ bezeichnete Jan Böhmermann die Twitch-Streamerin LaraLoft als Sex-Maskottchen.

Er erwähnte sie dabei in einer Reihe von bekannten Personen aus der Stadt Bremen. Wörtlich sagte der Moderator:

Hab ich rausgefunden: Ein riesen Star in der Twitch-Szene soll wohl LaraLoft sein, eine Sprecherin und irgendwie auch Sex-Maskottchen und so. Die ist auch aus Bremen. Ich weiß nicht, was sie macht, aber find ich grundsätzlich immer gut. Aus der Folge „Die Wut ist Glut“ ab Minute 35:55.

Weiter ging Böhmermann im Podcast jedoch nicht auf LaraLoft ein. Seine Aussage stieß jedoch auf einigen Widerstand und es gab negative Kommentare in Richtung des Moderators.

Eine Folge später entschuldigte er sich dann für seine Aussage. Er hätte nur einen Artikel über sie gesehen und sie dann in eine bestimmte Ecke gestellt.

Wer ist LaraLoft? Lara Katharina Trautmann ist eine deutsche Synchronsprecherin, Moderatorin, Let’s Playerin und Livestreamerin auf Twitch.



Sie hat bereits bekannten Videospielfiguren wie Lara Croft in „Rise of the Tomb Raider“ oder „Sombra“ in Overwatch ihre Stimme geliehen. Außerdem trat sie bei Game Two von den Rocket Beans und als Moderatorin bei den gamescom-News der GameStar 2019 auf.

„Ich hab das falsch abgespeichert“

Was sagt Böhmermann? Eine Folge später entschuldigte sich Böhmermann dann für die Beleidigung:

In der letzten Sendung hab ich die Sprecherin, die erfolgreiche Sprecherin LaraLoft aus Bremen, die ich wirklich nur ganz oberflächlich touchiert habe, irgendein Video wurde mir weitergeleitet, das ich bei YouTube gesehen habe, und dann hab ich mir danach 2, 3 Artikel durchgelesen und hab das falsch abgespeichert. Sie ist natürlich kein Sex-Sternchen, sondern eine professionelle, tolle Sprecherin. Aus der Folge „Auf die Hand“ ab Minute 4:07.

Im Weiteren erklärte er, dass LaraLoft einfach „cosplaymäßig“ aussah und er ja auch schon alt sei und da was durcheinander gebracht habe. Er entschuldige sich auch bei den LaraLoft-Fans, die ihn anscheinend auf den Fehler aufmerksam gemacht haben.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Wie kam Böhmermann überhaupt auf LaraLoft? Nach der Entschuldigung griff der Moderator dann das Thema auf, weswegen er überhaupt Artikel über LaraLoft gelesen hatte. Im Zuge seiner Recherchen setzte er sich mit dem Thema Simps im Gaming auseinander.

Immer wieder greift Böhmermann in seinem Podcast und seinen Sendungen das Thema Gaming auf:

Was sind Simps? Als Simps werden Männer bezeichnet, die einer Streamerin oder Content-Creatorin fast schön hörig sind. Sie möchten ihre Aufmerksamkeit erreichen, in der fernen Hoffnung, vielleicht sexuelle Freuden zu erleben oder weil es ihnen etwas gibt, dass die Streamerin ihre Existenz zur Kenntnis nimmt.

Das Thema kochte bereits im Mai hoch, als Twitch einige „Simp-Emotes“ löschte:

Twitch löscht Emotes zu „Simp“ – Was ist ein Simp überhaupt?

Frauen auf Twitch kämpfen mit Vorurteilen – auch, weil es schwarze Schafe gibt

Die Streaming-Plattform Twitch dreht sich vor allem um das Thema Gaming, auch wenn inzwischen Kategorien wie „Just Chatting“ eingeführt wurden. Eine der bekannten Streamerinnen ist Imane „Pokimane“ Anis.

Sie gilt als eine der „guten“ auf Twitch und machte positive Schlagzeilen damit, dass sie nicht länger große Spenden von ihren Zuschauern annehmen möchte. Sie hält eine höhere Zahl als 5 Dollar nicht für notwendig.

Pokimane ist der gute Geist der Plattform und versteht sich mit vielen großen Streamern gut.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch Streamerinnen, die durch negatives Verhalten aufgefallen sind.

Die Situation auf Twitch ist auch deshalb nicht einfach, weil viele Situationen unterschiedlich bewertet werden. Besonders das Thema Kleidung und Nacktheit führt immer wieder zu Problemen.

Die Streamerin Shybear wurde im März 2020 von Twitch gebannt: Ihr Top saß zu eng.

Die Streamerin ShyBear wurde für ihr enges Outfit gebannt. Sie fühlte sich jedoch ungerecht behandelt, weil ihr Outfit nicht freizügiger war als von anderen Frauen, die nicht gesperrt wurden.

Sie beschwert sich vor allem über mangelnde Transparenz, was Twitch schon öfter vorgeworfen wurde.