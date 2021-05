Endlich muss ich für den Multiplayer in Euro Truck Simulator 2 nicht mehr „betrügen“

Der Euro Truck Simulator 2 kriegt endlich seinen wohlverdienten Multiplayer auf dem PC. Nach über 500 Stunden Einsamkeit freut sich MeinMMO-Redakteur Patrick Freese riesig auf die Lösung und darauf, dass er sich nicht inoffiziell weiterhelfen muss.

Um was geht’s? Im Jahr 2012 wurde der Euro Truck Simulator 2 veröffentlicht. Jetzt, neun Jahre später, kommt endlich ein offizieller Multiplayer-Modus. Darauf warten Fans wie ich seit Jahren. Über 520 Stunden hab ich schon auf Steam in den Titel gesteckt. Bisher musste ich mir inoffizielle Mods herunterladen, um meinen geliebten Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer zu spielen. Das fühlte sich immer wie “betrügen” an.

Jetzt kommt endlich die offizielle Lösung und das ist für mich jetzt schon eine der größten Ankündigungen für dieses Jahr 2021.

Euro Truck Simulator 2 Multiplayer – Wann ist Release?

Das weiß man: Die Entwickler von SCS Software kündigten an, dass sowohl der Euro Truck Simulator 2 als auch der American Truck Simulator offiziellen Multiplayer-Support erhalten.

Der Multiplayer nennt sich dann “Convoy-Mode”. In diesem Modus können 8 Spieler gleichzeitig zusammen auf derselben Map fahren. Damit ein gemeinschaftliches Gefühl aufkommt, lassen sich der AI-Verkehr, die Uhrzeit und das Wetter synchronisieren. Außerdem können alle 8 Spieler gleichzeitig denselben Job fahren. Haben also auch exakt die gleichen Routen.

Wie funktioniert das? Spieler können ihre eigenen Sessions für bis zu 8 Spieler erstellen und diese dann optional mit einem Passwort versehen. Den Fortschritt aus der Convoy-Tour muss man dann nicht mal mit in den Singleplayer-Spielstand mitnehmen, sondern kann den einfach löschen lassen.

So macht ihr mit: Wer das jetzt testen will, kann das schon mal im American Truck Simulator. Ruft das Spiel in eurer Steam-Bibliothek auf, wählt “Eigenschaften” und steuert dann den Beta-Tab an. Fügt dort den Code “XZo2orrgbG92XMQ” ein und bestätigt, dass ihr die Experimental Beta herunterladen wollt. Weitere Details dazu findet ihr im offiziellen Forum (via scssoft.com).

Wann kommt die Beta für ETS 2? Laut Aussage der Entwickler soll die Beta von Euro Truck Simulator 2 im Juni oder Juli starten. Da gibt es noch kein genaues Datum.

Endlich offiziell Multiplayer spielen

So wichtig ist es für mich: Ich bin großer Fan des Euro Truck Simulator 2. Hier auf MeinMMO habe ich euch schon mal verraten: Wenn mich Multiplayer nerven, steige ich in meinen digitalen LKW.

Auf Steam habe ich bei dem Titel aktuell 524 Stunden Spielzeit gesammelt. Ein großer Teil dieser Stunden bestand daraus, alleine durch die Gegend zu fahren. Ohne Freunde oder andere Fahrer, denen ich auf meinen Touren begegnen kann.

Das war für mich immer die große Frage in den letzten Jahren. Warum gibt es keinen offiziellen Multiplayer?

Helfen konnte ich in den letzten Jahren nur mit inoffiziellen Mods. So spiele ich Euro Truck Simulator 2 bisher im Multiplayer. Mit Freunden habe ich inoffiziell schon den Multiplayer mit Hilfe einer Drittanbieter-Mod gespielt. Aber das fühlt sich immer ein bisschen an, als würde man die Entwickler von ETS 2 betrügen. Viel lieber möchte ich doch ein von ihnen entwickeltes Feature nutzen, um mit anderen zusammen zu fahren.

Ich kann es kaum abwarten, endlich die Beta auszuprobieren. Den Anfang in American Truck Simulator kann ich verkraften, bis es dann in Euro Truck Simulator 2 richtig losgeht. Und dann fahre ich endlich mit meinen Freunden im Euro Truck Simulator 2 zusammen. Gemeinsam erkunden wir die neuen Regionen und Straßen und können Trucks im direkten Vergleich miteinander auf den Routen ausprobieren.

Spielt ihr den Simulator auch und freut euch auf das neue Feature, oder sind diese Art von Simulatoren nichts für euch? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Gamern darüber aus.