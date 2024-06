3 Spieler bauen ein heftiges Gaming-Setup, das wie ein echter Panzer funktioniert – Selbst HandOfBlood gibt sich geschlagen

Tüftler aus China sorgen auf YouTube gerade mit einem krassen Gaming-Setup für Aufsehen. 3 Fans von World of Tanks haben sich die Mühe gemacht, die Funktionsweise eines echten Panzers in ihrem Studio zu simulieren. Bei der Detailtreue und dem Aufwand meldet sich auch der deutsche Influencer HandOfBlood zu Wort.

Wie sieht das Gaming-Setup aus? Das Setup besteht im Kern aus 3 Bereichen, die das Innenleben eines echten Panzers nachahmen sollen:

Ein Spieler kümmert sich um die Fortbewegung und die Lenkung des Panzers

Ein Spieler zielt mit der Kanone und feuert die Schüsse ab

Ein Spieler kümmert sich um das Nachladen der Munition

In dem Video seht ihr das Zusammenspiel der einzelnen Bereiche:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie funktioniert das Setup des nachgebauten Panzers? Die Steuerung des Panzers übernimmt der Spieler rechts. Er steuert den Panzer mit einem Lenkrad. Ob er den Panzer auch mit einem Fuß-Pedal fortbewegt, ist auf dem Video nicht zu erkennen.

Der Spieler in der Mitte kümmert sich um das Nachladen der Kanone. In einer Vorrichtung, die einem Kanonenrohr nachgeahmt ist, wird mit jedem abgesetzten Schuss Munition verbraucht. Die nachzufüllende Munition wird durch Plastikflaschen imitiert. Als besonderes Highlight führt jeder Schuss zu einer Rauchentwicklung am Rohr.

Der dritte Spieler ganz links ist für das Zielen und Feuern verantwortlich. Dafür stehen zwei Drehkonstruktionen zur Verfügung. Eine dient für die Neigung der Kanone nach links und rechts, während die andere den Abschusswinkel (hoch oder runter) bestimmt. Der Schuss wird durch Drücken eines großen roten Knopfes herausgefeuert.

Zur kompletten Ausstattung gehört zudem ein Fernglas, mit dem die Jungs auch weit entfernte Bereiche ins Visier nehmen können.

HandOfBlood gibt sich geschlagen, findet es einfach nur genial

Der Influencer und Streamer Max Knabe alias HandOfBlood hat sich in der Vergangenheit selbst mit aufwendigen Produktionen einen Namen gemacht. So verbrachte er für ein Spiel eine Aufnahme auch schon mal als Gollum.

Außerdem probierte sich HandOfBlood auch schon als Panzerfahrer in World of Tanks. Er sollte also beurteilen können, wie viel Arbeit hinter einem solchen Projekt steckt. Seine Meinung zu dem Gaming-Setup und seine Erinnerung an seinen Versuch, einen eigenen Panzer nachzubauen, könnt ihr euch in dem kurzen Clip anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sagt HandOfBlood zum Gaming-Setup? Der Clip beginnt mit einer Huldigung auf die Leistung der Jungs aus China. Er schätzt das Gaming-Setup als „über krass“ ein und meint, dass er den 3 Tüftlern „nicht das Wasser reichen“ könne.

HandOfBlood kommt beim Anblick des Setups aus dem Staunen nicht mehr raus. Ihm fällt wortwörtlich die Kinnlade herunter, als er die Funktionsweise des Gaming-Panzers betrachtet. Das, was er da sieht, sei einfach nur genial.

Im Anschluss nimmt HandOfBlood Bezug auf seinen eigenen Versuch, einen fahrenden Panzer nachzubauen. Der Influencer verknüpfte bei seinem Nachbau das Kanonenrohr mit einem Maus-Tracker, sodass die Aktionen im Panzer auch auf dem Monitor übertragen werden konnten. Im Gegensatz zum Setup der drei Jungs konnte sein Panzer-Nachbau auch fahren. Erst vor Kurzem versuchten andere Tüftler zwar kein Fahrzeug, aber den Anzug aus einem bekannten Franchise nachzubauen: Die Wüsten-Anzüge aus Dune klingen viel zu gut, um zu funktionieren – Fans haben einen gebaut und sind überrascht