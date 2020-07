Dual Universe überholt Star Citizen, startet bald Beta – Das steckt drin

Das Weltraum-MMO Dual Universe plant mit einer Beta im Sommer den nächsten Schritt in Richtung Release. Die Entwickler gaben Einblick in ihre Pläne.

Wann startet die Beta? Die Dual Universe Beta wird laut Entwickler-Aussagen am 27. August starten. Damit halte man sich an die Roadmap, die für die einzelnen Release-Schritte vorgesehen sind. Der Release des Hauptspiels ist derweil für 2021 geplant.

Auch ein anderes, groß angelegtes Weltraum-MMO hatte für den Sommer eigentlich einen Beta-Release geplant: Das Mammutprojekt Star Citizen wollte eigentlich noch in diesem Sommer seine mit Stars gespickte Einzelspieler-Kampagne „Squadron 42“ in die Beta schicken. Allerdings kam es, wie schon öfter bei Star Citizen, zu Verzögerungen.

In dieser Hinsicht scheint sich Dual Universe – das mit bisher vier Jahren in Entwicklung insgesamt noch nicht so lange in Arbeit ist – von Star Citizen zu unterscheiden. Generell soll das Weltraum-MMO aber wenig mit Star Citizen gemein haben.

Auch ein neuer Trailer wurde gezeigt

Space-Minecraft? Das steckt in Dual Universe

Dual Universe bietet viel Freiheit: Wie J.C. Baillie von Novaquark, der treibende Kopf hinter Dual Universe, im Gespräch mit „GameSpot“ erklärte, unterscheidet sich Dual Universe in vielen Punkten von anderen Space-MMOs wie EVE Online oder eben Star Citizen.

Es gebe zwar Ähnlichkeiten – es handele sich um ein MMORPG im Weltraum, mit vielen Planeten – aber da hören die Vergleiche laut Baillie schon auf. Der Schlüssel zu Dual Universe sei folgender:

Alle Spieler spielen zur selben Zeit in der selben Welt. Ich rede von potentiell Millionen von Leuten, die sich dieselbe Welt teilen.

Durch diese einzige, persistente und niemals anhaltende Realität, entstehe durch die Spieler eine ganz eigene Weltraum-Zivilisation. In diesem Umfang habe es das noch nie gegeben, sagt Baillie. Spieler sollen völlig frei Ressourcen auf dem Planeten abbauen können – theoretisch könnt ihr sogar ganze Monde abtragen. Damit könnt ihr dann schaffen, worauf ihr gerade Lust habt. Zum Beispiel:

Raumschiffe

Raumstationen

Ganze Städte

Baillie vergleicht das Spiel insgesamt eher mit Minecraft als mit Star Citizen – auch, wenn die Grafik natürlich komplett anders aufgebaut sei.

Dazu kommt der völlig freie Markt, auf dem man seine Werke und Ressourcen verkaufen kann. Oder man legt sich eben das zu, was einem selbst fehlt. So soll eine eigene Wirtschaft entstehen, die das Spiel antreibt.

Der Markt erlaubt Spezialisierung. Wir erwarten nicht, dass jeder jeden Aspekt des Spiels spielt. Du kannst ein Pirat sein, der Schiffe fliegt, andere Schiffe zerstört, neuen Kram klaut und so dein Geld verdienen. Du baust vielleicht nicht gerne Schiffe – darum kannst du sie auf dem Markt kaufen.

Dann wiederum kann man sich auch mit anders spezialisierten Spielern zusammentun, um neue Werke zu schaffen: „Es wird schwer, ganz allein Materialien aus dem Boden zu holen und sie auf dein Mutterschiff zu kriegen. Es ist wie in der realen Welt, niemand baut ein iPhone alleine. Du kaufst, was du nicht kriegst.“ Der Preis wird dabei über Angebot und Nachfrage geregelt.

In Dual Universe sollt ihr alle Freiheiten haben

Beta testen – so kann man mitmachen

Ein anderes Spiel für jeden: Am Ende soll jeder Spieler seinen eigenen Weg gehen, sagt Baillie: „Vielleicht willst du reich sein. Vielleicht willst du Macht, vielleicht willst du gefürchtet sein. Vielleicht willst du einfach allein sein und schöne Sachen bauen. Es liegt an dir, deinen Weg zu finden. „

Schon ab Sommer kann man anfangen, genau das auszutesten. Die Beta startet am 27. August und ist für Alpha-Backer kostenlos. Neue Spieler in der Beta müssen einen Monatsbeitrag von 6,99 Dollar zahlen. So viel wird das Spiel auch nach dem offiziellen Release kosten.

Außerdem wird es vergünstigte Pakete für mehrere Monate geben:

3 Monate – 20,97 Dollar

6 Monate – 38,45 Dollar

12 Monate – 69,90 Dollar

Neben den monatlichen Gebühren sind auch vereinzelte Mikrotransaktionen für Cosmetics geplant, aber erst nach dem offiziellen Release.

Ihr sucht nach weiteren MMOs im Weltraum, die ihr ausprobieren könnt? Dann gibt es 2020 neben Dual Universe und Star Citizen jede Menge Futter für euch. Hier findet ihr einige MMO-Alternativen, wenn es euch in den Weltraum zieht.