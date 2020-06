Mit Dual Universe (PC) erwartet uns eine riesige Weltraum-Sandbox, die euch viele Möglichkeiten bietet. Dass es dabei nicht nur um Aufbau und Wirtschaft geht, zeigen die beeindruckenden PvP-Schlachten des neuen Gameplay-Trailers.

Was zeigt der Trailer? Was wäre ein Weltraum-MMO ohne gigantische Raumschlachten? Genau diese gibt es im neuen Video zu Dual Universe vom französischen Entwickler Novaquark zu sehen.

Im Video greifen Raumpiraten eine Raumstation an. Es kommt zu einer Schlacht. Raumjäger starten von einem riesigen Trägerschiff aus, flitzen durch das All und liefern sich spannende Verfolgungsjagden mit den Verteidigern.

Die Raumkämpfe sehen fantastisch und episch aus. So, wie man das von einem MMO mit zehntausenden von Spielern auf nur einem einzigen Server erwartet.

Im neuen PvP-Trailer von Dual Universe seht ihr die Raumschlachten des MMOs.

Was ist das Besondere daran? In Dual Universe erarbeitet ihr euch alles selbst. Das bedeutet auch, dass ihr eure Schiffe selbst baut. Und zwar aus einzelnen Modulen. Dazu baut ihr entsprechend Rohstoffe ab – oder kauft sie von anderen Spielern -, um das Material zu bekommen, das ihr für die Schiffe benötigt.

Bei den Raumschlachten im neuen Gameplay-Trailer handelt es sich also um Gefechte, die mit von Spielern erschaffenen Schiffen geführt werden. Jeder Raumer, der durch die Gegend fliegt oder in einem Feuerball explodiert, wurde von einem Spieler des Onlinegames Dual Universe erbaut.

Es steckt also nicht nur virtuelles Geld im Schiff, sondern viel Herzblut. Was einen Verlust umso schmerzhafter machen dürfte.

Da die Schiffe aus Voxeln bestehen, seht ihr bei den Schlachten sogar jeden Schaden an der Hülle.

So macht ihr mit: Wenn ihr euch an der Alpha – und später an der Beta – von Dual Universe beteiligen wollt, dann könnt ihr euch auf der offiziellen Website (via dualthegame.com) eines der Gründerpakete kaufen.

Schon mit dem Contributor-Pack für 60 Euro steigt ihr direkt in die Alpha ein und macht später bei der Beta mit.

In Dual Universe seid ihr auch zu Fuß auf Planeten unterwegs und baut mit anderen Spielern Städte auf.

Dual Universe ist ein waschechtes MMO

Ist Dual Universe eine Weltraum-Action-Simulation? Der Gameplay-Trailer könnte den Eindruck erwecken, dass es sich bei Dual Universe um ein Actionspiel handelt, in dem Raumkämpfe im Mittelpunkt stehen. Dem ist aber nicht so. Die PvP-Schlachten spielen zwar eine große Rolle, stellen aber nur einen Aspekt des MMOs dar.

Ihr könnt Planeten zu Fuß erkunden

Ihr baut Rohstoffe ab. Dabei ist es theoretisch sogar möglich, ganze Monde abzubauen

Ihr errichtet Häuser und komplette Städte auf Planeten

Ihr baut neben Raumschiffen auch Raumstationen

Es ist möglich, ganze Imperien zu erschaffen

Es ist möglich, nahtlos von einem Planeten zu starten, ins All zu fliegen und ohne Ladezeiten auf einem anderen Planeten zu landen

Ihr treibt Handel untereinander und kümmert euch so um ein funktionierendes Wirtschaftssystem

Wie weit ist Dual Universe fortgeschritten? Derzeit befindet sich das Weltraum-MMO in einer Alpha. Nach und nach werden die Spielsysteme integriert.

Noch für dieses Jahr ist der Start einer Beta geplant. Laut der Roadmap auf der offiziellen Website soll es im Sommer so weit sein. Der offizielle Release erfolgt dann im Laufe des kommenden Jahres, sofern während der Testphasen alles nach Plan läuft.

2020 ist ein sehr interessantes Jahr für Fans von MMOs und MMORPGs. Falls ihr euch noch andere Spiele abgesehen von Dual Universe ansehen möchtet, dann lasst euch bei eurer Auswahl von der MeinMMO-Liste der 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2020 inspirieren.