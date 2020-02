Am 30. Januar erschien das Update zur Alpha 3 in Dual Universe. Es war das letzte große Update, bevor das Weltraum-MMO in die Beta wechseln wird. Wir schauen uns an, was im Update drin ist und wie die weiteren Pläne sind.

Was ist Dual Universe? Dual Universe ist ein Sandbox-MMO, das in einem Weltraum-Setting spielt. Ihr könnt darin Welten besiedeln und dabei zehntausende Spieler treffen. Das Spiel legt dabei Wert auf:

Freiheit im Abbau von Materialien und Umgestaltung von Flächen. Ihr könnt theoretisch sogar ganze Monde abbauen.

Unterschiedliche Planeten, die besiedelt werden können.

Realismus in Bezug auf das Flugsystem von Raumschiffen

Keine Ladezeiten zwischen den Planeten und Flügen im Weltraum.

PvP-Zonen, aber auch sichere Gebiete, in denen ihr euch ungestört bewegen könnt.

Wie entwickelt sich das MMO? Dual Universe startete am 7. September 2016 mit einer Kickstarter-Kampagne. Darüber nahm das Spiel rund 565.000 Dollar ein. Danach ging alles für ein Crowdfunding-MMO recht schnell.

Im November 2018 startete die erste Alpha, die bereits World Building und einen ersten Planeten enthielt. Dabei wurde zudem die erste Roadmap veröffentlicht, die die Alpha 3 für November 2019 und den Release für 2020 angekündigte.

Nun erschien die Alpha 3 erst am 30. Januar 2020 und der Release verschiebt sich auf 2021. Trotzdem scheint es so, als würde Dual Universe nicht ewig in der Entwicklung bleiben, anders als Star Citizen, dem dies immer wieder vorgeworfen wird.

Dual Universe zeigt im Trailer: Hier entsteht wirklich ein neues MMO

Das größte Update bisher und die Roadmap

Was enthält die Alpha 3? Laut Entwicklern ist das Alpha 3 Update mit dem Namen Shattered Alliances das größte, das bisher für Dual Universe veröffentlicht wurde. Es enthält:

Eine erste PvP-Zone und ein dazugehöriges Waffensystem für Schiffe

Ein Gilden-System

Neue Industriegebäude und Rezepte

„Quality of Life“-Änderungen am Flugsystem

Ein riesiges Update für die Wirtschaft, die eine zentrale Rolle in Dual Universe spielt

Da das MMO jedoch nur zu festgelegten Zeiten gespielt werden kann, gibt es bisher wenige Reaktionen zu den Neuerungen.

Wie geht es mit Dual Universe weiter? Schon im Dezember veröffentlichte das Entwicklerstudio Novaquark eine überarbeitete Roadmap. Dieser lässt sich entnehmen, dass Shattered Alliances das letzte große Alpha-Update war.

Bereits im Sommer 2020 soll die Beta 1 starten, in der das MMO dann dauerhaft spielbar sein soll. Anfang 2021 erscheint dann die Beta 2, die bisherige Systeme erweitern wird.

2021 steht dann der geplante Release an, wobei es auch schon einen Ausblick auf ein zukünftiges Update mit dem Namen „Humanity Reborn“ gibt. Wir dürfen gespannt sein, ob Novaquark diesen Plan einhalten kann.