Borderlands 3 zeigt Trailer und Release für 4. DLC – Wird richtig psycho

Borderlands 3 hat seinen vierten und vorerst letzten DLC vorgestellt. Der findet offenbar komplett im Hirn des Psychos Krieg statt – kein Wunder, dass es da ziemlich abgefahren zugeht!

Wann kommt der 4. DLC? Der DLC “Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck” erscheint am 10. September. Damit bleibt Borderlands 3 seinem Drei-Monats-Plan treu, nachdem der 3. DLC im Juni erschienen war.

Mit einem Trailer stellte Gearbox jetzt den neuen Inhalt vor. Und wie man bei dem Titel erwarten durfte, wird es ziemlich – nun ja, psycho eben:

Das steckt im neuen Krieg-DLC

Wer ist Krieg? Nachdem schon ein Teaser auf den verrückten Psycho Krieg hingewiesen hatte, stellt der Trailer den armen Irren voll in den Mittelpunkt. Fans der Reihe kennen Krieg noch aus Borderlands 2, wo er sich als sechster spielbarer Charakter in Form eines DLCs in die Herzen der Fans wütete.

Er ist aber nicht komplett wahnsinnig, sondern hat auch noch eine vernünftige Seite in sich, die ständig im Kampf mit der Psycho-Seite ist. Diesen inneren Konflikt konnte man auch anhand von Echo-Logs in Borderlands 3 ein wenig verfolgen.

Was bietet der DLC? Im neuen DLC hat Wissenschaftlerin Tannis es auf den Ort „Vaulthalla“ abgesehen – den sieht sie als Grund für den Wahnsinn der Psychos. Da man Krieg aber schlecht danach fragen kann – in der Regel brüllt er einen nur an – reist ihr eben ins Hirn des Wahnsinnigen. Klar.

Auch Maya wurde im Trailer gezeigt – zu ihr hatte Krieg eine besondere Beziehung

Dort dürft ihr euch jetzt sämtlichen Ausgeburten Kriegs wahnsinniger Fantasie stellen. Dazu gehören völlig irre Feinde, ein Zug namens „Locomöbius“ und Abbilder alter Bekannter. Unter anderem werden Brick und Lilith gezeigt – und natürlich Maya, zu der Krieg eine ganz besondere Verbindung hatte.

Daneben findet ihr wieder jede Menge Waffen, Ausrüstung und Cosmetics – die allerdings auch außerhalb von Kriegs Hirn funktionieren sollen. Mit dem 4. DLC ist der Season Pass von Borderlands 3 dann erstmal erfüllt. Möglich allerdings, dass es trotzdem noch weiter geht.