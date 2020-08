Gearbox hat einen ersten Teaser zum kommenden 4. DLC von Borderlands 3 veröffentlicht. Der verrät uns, wann die offizielle Vorstellung des DLCs stattfinden wird. Außerdem gibt es einen Tweet von Randy Pitchford, der einen beliebten Inhalt von Borderlands 2 angedeutet hat.

Was zeigt der Teaser? Der 20 Sekunden lange Teaser zeigt den Charakter „Krieg“, der meditierend im Mittelpunkt des Videos steht. Mehrfach ändert sich der Hintergrund, zusammen mit verschiedenen Geräuschen wie Schreien oder Stöhnen.

Ab Sekunde 17 wird dann der Schriftzug „Full Reveal August 25“ eingeblendet. Damit steht fest, dass wir bereits kommenden Dienstag alles rund um den 4. DLC herausfinden werden.

Ein Release steht deshalb voraussichtlich Ende September an. Das war in etwa der Abstand, der zwischen den Reveals und dem Release der anderen DLCs lag.

Tweet des Mitbegründers verweist auf Bunkers and Badasses

Was erwartet uns im 4. DLC? Der Teaser deutet bereits an, dass Krieg als neuer spielbarer Charakter seinen Weg nach Borderlands 3 finden könnte. Er erschien bereits im Vorgänger Borderlands 2 als sechster Charakter.

Zusätzlich gibt es jedoch einen mysteriösen Tweet von Gearbox-Mitgründer Randy Pitchford, laut dem er zuerst eine 2, dann eine 14 und dann eine 2 gewürfelt hat.

Im reddit haben die Nutzer daraus die Buchstaben B N B gebildet, was für sie ein klarer Hinweis auf Bunkers and Badasses ist (via reddit).

Was ist Bunkers and Badasses? Bei diesem Minispiel handelt es sich um Pandoras Version von „Dungeons & Dragons“, das der Charakter Tiny Tina gespielt hat. Dieser Inhalt wurde passenderweise mit dem 4. DLC von Borderlands 2 veröffentlicht.

Gut möglich also, dass dies auch ein Inhalt im kommenden DLC von Borderlands 3 werden könnte.

Wie es nach dem 4. DLC weitergehen könnte, hat MeinMMO-Autor Max Handwerk bereits in einem Artikel spekuliert.

Was passiert derzeit in BL3? Heute, am 20. August, erschien ein neues Update, welches kleinere Anpassungen an einigen Waffen vorgenommen hat.

Außerdem wurde das nächste Jubiläums-Event aktiviert. Dabei dreht sich für eine Woche alles um die Währung Eridium. Wie ihr Eridium am besten farmt, haben wir euch in einem Guide verraten.