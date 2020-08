Obwohl die gamescom 2020 rein digital stattfindet, werdet ihr die Messe trotzdem betreten können. Innerhalb des Messe-MMOs Indie Arena Booth Online.

Was ist das für ein Village? Bei der Indie Arena Booth Online handelt es sich um die virtuelle Version des Indie Village. Dort haben während der früheren gamescoms Indie-Entwickler ihre Stände aufgestellt und ihre Spiele den Messebesuchern präsentiert.

Da die gamescom dieses Jahr aber rein digital stattfindet, wurde auch eine virtuelle Version der Indie Village erstellt.

Es handelt sich dabei um ein Messe-MMO, also eine virtuelle Welt, in der ihr mit einem erstellten Charakter zwischen verschiedenen „Ständen“ der Aussteller wandern. Ihr könnt euch dabei Trailer anschauen, Demos ausprobieren oder auf eine andere Weise mit den Ständen der vielen Aussteller interagieren.

Einen Trailer zur Indie Arena Booth Online könnt ihr hier anschauen:

Wann geht’s los? Das Messe-MMO Indie Arena Booth Online wird abends am 27. August online gehen und endet am 30. August zusammen mit der gamescom 2020.

Wie kann ich mich anmelden? Um mit eurem eigenen Charakter in das Messe-MMO reinzuhüpfen, müsst ihr euch zunächst einen eigenen Account erstellen.

Das könnt ihr jetzt schon auf der offiziellen Seite des Messe-MMOs machen:

Sagt Hallo bei unserem Meet&Greet

Was macht MeinMMO dort? Da es sich bei der Indie Arena Booth Online um ein Messe-MMO handelt, ist es unsere Pflicht als das Team von MeinMMO, es uns genauer unter die Lupe zu nehmen.

Wir werden daher zusammen mit den Kollegen von der GameStar und der GamePro eigene Stände „vor Ort“ haben. Ihr könnt daher gerne vorbeikommen und Hallo sagen.

Hier ist unser Stand in der Indie Arena Booth Online. Einige unserer Mitarbeiter könnt ihr dort als NPCs auftreffen

Was für ein Meet&Greet? Im Rahmen der gamescom 2020 und der Indie Arena Booth Online werden wir von MeinMMO am 29. und 30. August ein Meet&Greet in unserem Discord veranstalten. Die Startzeiten werden in dem Ankündigungs-Channel im Discord gepostet.

Unsere Team-Mitglieder werden mit euch in dem Voice-Chat abhängen, euch Storys aus unserem Alltag erzählen, eure Fragen beantworten oder einfach nur über die aktuellen Themen der gamescom 2020 plaudern.

Also holt euch ein Getränk und kommt dazu!

Dabei endet es aber nicht. Wir haben für euch für die Dauer der gamescom 2020 im offiziellen deutschen Livestream ein volles Event-Programm.

Webedia Gaming ist ein offizieller Partner der gamescom 2020. Wir werden euch daher hier auf MeinMMO, auf der GameStar und der GamePro mit News und Infos rund ums Event versorgen.