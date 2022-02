Neues Survival-Game gilt schon jetzt als Geheimtipp für 2022 – Wird von Gaming-Gigant Tencent gekauft

Außerdem besitzen Anteile an etlichen Firmen, darunter 80 % vom den Entwicklern von Path of Exile , 48 % von Epic Games, 5 % von Ubisoft und 5 % von Activision Blizzard. Mit Inflexion Games haben sie sich nun ein neues Studio ins Portfolio geholt.

Wie kommt das Spiel bisher an? Der Ankündigungs-Trailer zum Spiel wurde im Dezember 2021 veröffentlicht und hat seitdem über 2,4 Millionen Aufrufe gesammelt. Viele Spieler freuen sich in den Kommentaren über das gewählte Setting, die bisher gezeigte Grafik und die Tatsache, dass ehemalige Entwickler von BioWare das Spiel umsetzen.

Wann erscheint das Spiel? Ein offizielles Release-Datum gibt es bisher noch nicht, aber Nightingale soll noch im Jahr 2022 in den Early Access starten. Zu dem Bezahlmodell und der Dauer vom Early Access ist derzeit noch nichts bekannt. Tencent fokussiert sich allerdings stark auf Free2Play-Titel, es ist aber noch nicht abzusehen, ob auch Nightingale so gehandhabt wird.

Was ist das für ein Spiel? Nightingale wird ein Survival-Game für den PC, das in einer dem 19. Jahrhundert nachempfundenen viktorianischen Welt spielt. In dieser sollen Elemente aus Fantasy, Steampunk, Magie und der realen Geschichte vermischt werden.

