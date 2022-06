Twitch bannt seinen größten MMORPG-Streamer und toxische Spieler von Diablo Immortal sind schuld

Der beliebte MMORPG-Streamer Asmongold durfte 24 Stunden nicht auf Twitch streamen. Grund war die rassistische Aussage eines Fremden im Chat von Diablo Immortal. In einem YouTube-Video macht sich der Streamer Luft und sagt, er empfindet den Bann als „widerlich und eine Beleidigung“.

Wer ist Asmongold? Asmongold ist einer der größten Streamer und YouTuber, die es im MMORPG-Bereich weltweit gibt. Mit über 3,2 Millionen Followern auf Twitch und mehr als 1,4 Millionen Abonnenten auf YouTube zählt er zu den einflussreichsten Persönlichkeiten im Genre.

Bekanntheit erlangte er in erster Linie durch seine Streams im Spiel World of Warcraft, in welchem er seit 2006 aktiv unterwegs ist. Aber in letzter Zeit standen auch andere Games wie Final Fantasy 14 oder Diablo Immortal auf seinem Streaming-Plan.

Der größte Kritiker von Blizzard erklärt, was WoW auch nach 16 Jahren so gut macht

Auf Twitch musste Asmongold jetzt allerdings 24 Stunden verzichten. Sein Zweit-Kanal „zackrawrr“ (via twitch.tv) wurde gebannt, was auch seinen Haupt-Kanal betraf. Er darf als Streamer dann einen Tag nicht auf der Plattform zu sehen sein. Die strikten Bann-Regeln bei Twitch sorgen öfter mal für Ärger.

Asmongold zeigt sich vom Bann sehr enttäuscht und fühlt sich sogar beleidigt. Erfahrt hier, wie es dazu kam und was er dazu sagt.

Mehr zu Leben und Erfolg des Streamers Asmongold seht ihr im Video:

Asmongold fühlt sich beleidigt von Twitch

Der Streamer veröffentlichte auf YouTube ein Video mit einem Statement zur Situation. Fast 9 Minuten spricht Asmongold darüber, wie ihn die ganz Situation verärgert.

Er beginnt noch mit einem Witz, wird dann aber sehr ernst und erklärt seine Enttäuschungen gegenüber Twitch.

Ich hab Diablo Immortal gestreamt. Das allein wäre vielleicht schon ein Grund für einen Bann, aber Twitch hat sich dazu entschieden, etwas noch Dümmeres zu tun.

Er wurde gebannt, weil er einen unmoderierten Chat im Stream zeigte, in dem für Sekunden ein rassistischer Ausdruck zu sehen war.

Dabei handelte es sich nicht um seinen Chat auf Twitch, sondern um die Chat-Box in Diablo Immortal. Der Chat von Diablo Immortal ist schon vielen als besonders toxisch aufgefallen, auch wenn das nur auf einen kleinen Teil der Spieler zutrifft. Asmongolds eigener Chat wies ihn noch darauf hin, doch er wollte keine große Sache draus machen.

Das gibt der Person genau das, was sie will – Aufmerksamkeit. Ich wollte der Person aber keine Aufmerksamkeit widmen. Leider wollte das Twitch aber.

Er beschwert sich in diesem Fall über die Auslegung der Geschichte. Twitch scheint in seinen Augen zu denken, dass er solche rassistischen Aussagen unterstützt.

Asmongold erklärt, dass er sogar sein Mod-Team trainiert, getarnte Codes im Chat zu entdecken, um Diskriminierung zu unterbinden. Twitch-Emotes, die für ihn aufgrund solcher Zweideutigkeiten kritisch sind, lässt er von vornherein sperren.

Dass er jetzt genau wegen unmoderierten Chats gesperrt wird, will nicht in seinen Kopf.

Was sagt das der Community? Geh zum Streamer und spamme rassistische Ausdrücke. Dann wird der gebannt. […] Solche Worte werden damit zu einer Waffe gegen Streamer. […] Am Ende entsteht damit sogar mehr Rassismus.

Für ihn ist klar, dass er von jetzt an all seine Ingame-Chats blockt. Er sieht Twitch nicht mehr in der Lage, den Kontext zu sehen. Er sagt sogar, dass die Twitch-Moderation sonst gute Arbeit leisten – aber das sei „verdammt lächerlich“.

Asmongold würde die Begründung für den Bann sogar ok finden, wenn dann jede andere Person, die ihren Chat nicht versteckt, auch so behandeln würde. Er geht dann auf eine gewisse Doppelmoral ein, dass auch eindeutig rassistische Streamer mit Twitch in einigen Fällen eine Plattform hätten.

Am meisten belaste ihn jedoch, welches Bild Twitch von ihm als Streamer offenbar hat.

Das Schlimmste daran ist für mich die Implikation, dass ich in meinem Stream Rassismus oder Homophobie fördere. […] Ich bin frustriert und verärgert von Twitch.

Wollt ihr euch das Statement von Asmongold selbst ansehen, binden wir euch das englische YouTube-Video hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ein kontroverses Thema – wie seht ihr das? War der Bann gerechtfertigt? Sollte Twitch mehr die Umstände beachten, wie es ja teilweise auch bei den Hot-Tub-Streams passiert oder findet ihr, dass schon allein das Zeigen von solchen Ausdrücken für einen Bann reicht.

Hinterlasst uns gern ein Kommentar mit euren Gedanken zum Thema.

Wollt ihr lieber mehr über Twitch-Streamer lesen, haben wir hier eine Empfehlung für euch: Streamer ruiniert sich mit Twitch fast das Leben, unterzeichnet jetzt einen begehrten Exklusiv-Vertrag