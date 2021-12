Der Twitch-Streamer Asmongold hat in den letzten Monaten kaum eine Gelegenheit ausgelassen, um Blizzard und das MMORPG WoW zu kritisieren. Jetzt aber sagt er, was nach wie vor für das Online-Rollenspiel spricht und was es auch heute so „unironisch“ gut macht. WoW hat eine Grund-Qualität, die sich vor allem im Kampfsystem auszeichnet.

Wer ist der größte Kritiker von Blizzard?

Der Twitch-Streamer Asmongold hat sich über World of Warcraft einen Namen als der größte MMORPG-Streamer auf Twitch gemacht. Er war lange Zeit für seine Hingabe an WoW bekannt, doch diese Liebe bekam 2021 einige Risse. Er wechselte im Sommer 2021 sogar von WoW weg und spielte ausgiebig Final Fantasy XIV und andere MMORPGs. Im Zuge seines Wechsels wurde WoW nach vielen Jahren als das größte MMORPG auf Twitch abgelöst.

In den letzten Monaten kritisierte Asmongold die Entwicklung von WoW ohne Unterlass. Er hatte vor allem das Studio Blizzard im Dauer-Fokus seiner Kritik. Er sagte, Blizzard habe seinen Weg verloren, handle aus Gründen von politischer Korrektheit und mache das Spiel immer schlechter. In der Kritik von Asmongold spiegelte sich in den letzten Monaten die Frustration vieler langjähriger WoW-Fans über den aktuellen Zustand ihres Lieblings-Spiels wider.

Jetzt aber lobt Asmongold doch mal wieder WoW und Blizzard. Er betont, trotz aller Kritik habe das Spiel immer noch ein fantastisches Kern-Gameplay. Das sei die Blizzard-Qualität, um die viele das Studio beneideten.

Größter Twitch-Streamer zu WoW zerlegt Blizzard: „Ich hab die Schnauze voll“

„Unironische Blizzard-Qualität“

Das lobt Asmongold an WoW: Der Streamer sagt:

“Spiele leben und sterben mit ihrem Kern-Gameplay, also wie sich das Spiel auf einer grundlegenden Basis anfühlt. Macht es Spaß, das Game zu spielen? Es dreht sich vor allem um diese Frage: Ist es responsiv? Das ist eine Riesen-Sache. Dass es Black Desert Online noch gibt, ist ein gutes Beispiel dafür. Auch World of Warcraft – ich mein, jeder macht sich über WoW lustig – aus berechtigten Gründen, aber der Kampf in WoW ist super-responsiv. Der ist wirklich, wirklich gut. Sogar wenn du zurückgehst und WoW Classic spielst, ist der Kampf echt gut. Es ist so geschmeidig. Das ist die unironische Blizzard-Qualität, von der viele Leute wünschten, sie hätten sie.“ Asmongold

Ist das wirklich das Geheimnis von WoW? Es ist zumindest ein großer Faktor. Dieser „Core-Gameplay-Loop“ eines Spiels, wie es ich wirklich anfühlt, wird auch immer wieder als Erklärung dafür genannt, dass Spiele, die klar die erfolgreichsten ihres Genres sind, auch nach vielen Jahren noch funktionieren:

So hat man bei Destiny früh über den „Core-Gameplay-Loop“ gesprochen, der aus Schießen – in Deckung gehen – Granate werfen – Schießen besteht. Es hieß damals, wenn man 30 Sekunden gutes Gameplay hinkriegt, kann man das beliebig aneinander reihen und ein gutes Spiel entwickeln.

Auch das Core-Gameplay von League of Legends scheint auch nach Jahrzehnten noch herausragend gut zu funktionieren und die Leute werden auch nach zigtausend Stunden nicht müde, ihre Zeit mit dem MOBA zu verbringen.

Ein interessantes Beispiel für das System nennt Asmongold selbst: Das MMORPG Black Desert hat mit Mikrotransaktionen, Grinding und fehlendem PvE-Fokus vieles, was gegen einen Erfolg im Westen spricht, aber das Core-Gameplay ist so außergewöhnlich gut, dass sich Black Desert hält. Die härtesten Fans von Black Desert spielen tausende Stunden, nur um ein neues Level zu erreichen.

Bei aller Kritik an WoW: Es ist dieses Coregameplay von WoW, welches dafür sorgt, dass sich Kämpfe auch nach 16 Jahren Grinden noch gut anfühlen. Für viele MMORPG-Fans gehören das Farmen von Mobs oder die Daily-Quests zu einer Art meditativen Routine am Abschluss eines Arbeitstages. Das funktioniert nur, weil sich das Kämpfen eben „so gut“ anfühlt.

Viele der besten MMOs und MMORPGs, die man 2021 spielen kann, zeichnen sich durch ein gutes Kern-Gameplay aus, durch eine gewisse “Grund-Qualität” im Fundament des Spiels:

