Der größte WoW-Streamer sieht einige Probleme in seinem Lieblingsspiel. Vor allem, weil Blizzard Probleme behebt, die Spieler gar nicht haben.

In der Retail-Variante von World of Warcraft herrscht aktuell angespannte Stimmung. Schon seit knapp einem halben Jahr warten die Spieler auf neuen Content und Verbesserungen der bestehenden Systeme. Jetzt hat sich auch der WoW-Streamer Asmongold zu Wort gemeldet und erklärt, was ihn an Blizzards Politik in Bezug auf Shadowlands stört.

Wer ist das? Asmongold ist langjähriger WoW-Spieler und Streamer. Er zählt zu den größten WoW-Streamern überhaupt, erreicht sowohl auf Twitch als auch auf YouTube immer wieder Massen. Mit knapp 2 Millionen Followern zählt er sogar zu den 100 größten Streamern überhaupt.

Was sagt Asmongold? In einem seiner neusten Videos spricht er ungewohnt ruhig und sachlich über die Probleme, die er mit dem aktuellen WoW und den Entwicklern hat. Die beiden Hauptaussagen sind zusammengefasst:

Blizzard behebt Probleme in WoW, die Spieler gar nicht haben.

Die Entwickler bringen neue Systeme und beheben sie erst im Laufe von Jahren.

Beide Punkte führt er im knapp 30-minütigen Video weiter aus und erklärt anhand von mehreren Beispielen, was gerade alles schiefläuft.

Lösungen, die Spieler nicht wollen: Den ersten Punkt erklärt er anhand einiger Mechaniken und System, die nur existieren, um Spieler zu schikanieren und künstlich auszubremsen. Er sagt:

Warum ist Medien-Energie im Spiel? Welchen Zweck erfüllt das? Wem hilft das? Ich glaube, Blizzard-Entwickler beheben Probleme, die Spieler gar nicht haben mit Lösungen, die Spieler nicht wollen. Das geschieht seit Jahren. Ich bin das satt. Ich fühle mich erschöpft, wann immer ich das Spiel spiele. Wenn ich meine Weltquests machen will, logge ich ein und nach 3 Quests will ich bereits etwas anderes machen, etwa ein YouTube-Video schauen.

Er nennt noch weitere Systeme und Mechaniken, die keinem Zweck für die Spieler dienen. Zum Beispiel versteht er bis heute nicht, warum der Händler für Verderbnis-Effekte in BfA mit einer Rotation belegt war, anstatt permanent das ganze Angebot anzubieten. Das Gleiche sei mit Medien-Energie der Fall, wo Spieler in etwas beschränkt werden, das keine Beschränkung brauche.

Systeme werden über Jahre verfeinert: Asmongold führt weiter aus, wie WoW in den letzten Jahren immer neue Systeme bekommen hat, die in ihrer ersten Umsetzung schlicht nicht interessant oder fehlerhaft waren. Das Paradebeispiel dafür ist die Azerit-Rüstung aus Battle for Azeroth, die sich im Laufe der Patches mehrfach änderte und mit denen die Spieler niemals richtig glücklich wurden. Das war Feedback, das es bereits in der Beta von Battle for Azeroth gegeben hatte, aber bis zum Ende der Erweiterung niemals umgesetzt wurde.

So sei es auch jetzt wieder, etwa mit dem Anima-System oder Torghast. Es fühle sich nicht rund an und in einem Interview sagte Ion Hazzikostas, dass es dazu gehöre, Systeme über mehrere Patches zu überarbeiten und zu erweitern. Hier widerspricht Asmongold und sagt klar, dass er und viele andere Spieler es leid seien, das jedes Mal zu hören. Blizzard solle endlich fertige, durchdachte Systeme ins Spiel bringen und diese nicht erst nach Monaten oder Jahren beheben.

Über Monate und Jahre werden so Systeme wie legendäre Gegenstände in Legion oder Azerit-Kräfte in BfA überarbeitet und verbessert, bis sie dann im letzten Patch einer Erweiterung endlich in dem Zustand sind, den sie bei Release hätten haben sollen.

Wie seht ihr das? Stimmt ihr Asmongold und seinen Aussagen zu den Spielsystemen von WoW zu? Oder findet ihr die neuen Systeme gut, auch wenn sie zu Anfang nicht optimal sind?

